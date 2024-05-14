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Влетел сзади: сумасшедшая авария в центре города (видео)

В Энгельсе полиция задержала пьяного водителя, устроившего ДТП в ходе погони

В городе Энгельсе Саратовской области сотрудники ДПС были вынуждены гнаться за водителем кроссовера, который не пожелал останавливаться для проверки документов и пытался скрыться. Удирая, он набрал нереальную для города скорость, принялся играть в «шашки», грубо нарушал ПДД и в конце концов влетел в едущую впереди машину, которая, притормаживая у светофора, «собрала» еще одну... Невероятное счастье: в аварии никто не пострадал.

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«После ДТП водительскую дверь корейского кроссовера заклинило. Водитель попытался покинуть салон через открытое окно, однако был задержан подоспевшими сотрудниками полиции. Злоумышленником оказался 48-летний мужчина, ранее привлекавшийся к административной ответственности за нетрезвое вождение», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Мужчина производил впечатление нетрезвого, и проведенное освидетельствование это подтвердило. Полиция составила на «гонщика» пять административных протоколов, а кроме того, за повторную езду в пьяном виде на него заведено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
14.05.2024
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