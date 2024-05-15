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ДПС поймала наркокурьера, и вот что он рассказал (видео)
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ДПС поймала наркокурьера, и вот что он рассказал (видео)

Ростовская полиция задержала межрегионального перевозчика синтетических наркотиков

Действуя по оперативной информации, полиция Ростовской области совместно с ДПС задержала 40-летнего местного жителя, перевозившего синтетический наркотик на своем Chevrolet Cruze. Под левой задней обивкой двери машины обнаружились пакеты с веществом белого цвета.

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«Задержанный рассказал, что подрабатывает наркокурьером. По указанию оператора интернет-магазина он забрал крупную партию "синтетики" в соседнем регионе и должен был спрятать ее в тайниках на территории Ростовской области», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Около 1 кг наркотика курьер уже успел «скинуть» в тайник на территории донского региона, остальное оставалось при нем. Источник сообщает, что вся партия N-метилэфедрона весом 4 кг изъята. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ, фигурант заключен под стражу.

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
15.05.2024
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