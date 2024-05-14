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Власти еще одного региона приняли решение не нанимать на работу в такси мигрантов

В Костромской области власти запретили мигрантам работать в службе такси

Власти Костромской области запретили мигрантам работать в службе пассажирских перевозок. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Сергей Ситников. Документ обнародован на официальном сайте региональной администрации.

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«Иностранцы, работающие по патентам, не смогут работать в легковых такси и на арендованных легковых автомобилях, используемых в качестве такси. Привести численность иностранных работников в соответствие с запретом хозяйствующим субъектам необходимо в течение трех месяцев», – говорится в тексте постановления.

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В правительстве Костромской области со ссылкой на экспертов считают, что принятое решение сделает пассажирские перевозки в такси более безопасными. Кроме того, таким образом будут расставлены приоритеты в части трудоустройства россиян.

Напомним, запрет на работу в такси для мигрантов в настоящее время действует в Курганской, Челябинской, Тульской, Калужской, Тюменской, Калининградской, Курской областях, а также Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов призвал запретить нанимать мигрантов для работы на транспорте и в системе образования.

Источник: adm44.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
14.05.2024
Фото:Unsplash
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