Наш бензин скоро снова начнут поставлять за границу

Правительство готово к временному снятию ограничений на экспорт бензина

Правительство, в целом, согласовало временное снятие ограничений на экспорт бензина, действующих уже два с половиной месяца, сообщили источники «Коммерсанта».

Ожидается, что соответствующее постановление, позволяющее вывоз топлива до конца июня, будет опубликовано на этой неделе после формирования нового состава правительства.

Рынок уже реагирует на предстоящие изменения: с мая биржевые котировки на АИ-92 и АИ-95 выросли более чем на 5%.

Решение о временной отмене экспортных ограничений, которые возобновятся в июле-августе, обусловлена насыщением внутреннего топливного рынка и намерением крупных нефтекомпаний увеличить переработку нефти.

Александр Новак, утвержденный Госдумой на пост вице-премьера, заявил, что обсуждение снятия запрета на экспорт бензина из РФ продолжится после формирования правительства.

Напомним, что Александр Новак был переутвержден на пост вице-премьера, курирующего ТЭК, а новым министром энергетики РФ стал бывший губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

В этом году правительство запретило экспорт бензина с марта по август. Ограничения не распространяются на поставки по межправительственным соглашениям и в страны ЕАЭС. В 2023 году такие же меры действовали с сентября по ноябрь.

Введение эмбарго в 2024 году помогло смягчить последствия атак беспилотников на ряд крупных российских НПЗ, повлиявших на поставки топлива в РФ в марте-апреле.

Источники: «Коммерсант», ТАСС