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Наш бензин скоро снова начнут поставлять за границу

Правительство готово к временному снятию ограничений на экспорт бензина

Правительство, в целом, согласовало временное снятие ограничений на экспорт бензина, действующих уже два с половиной месяца, сообщили источники «Коммерсанта».

Ожидается, что соответствующее постановление, позволяющее вывоз топлива до конца июня, будет опубликовано на этой неделе после формирования нового состава правительства.

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Рынок уже реагирует на предстоящие изменения: с мая биржевые котировки на АИ-92 и АИ-95 выросли более чем на 5%.

Решение о временной отмене экспортных ограничений, которые возобновятся в июле-августе, обусловлена насыщением внутреннего топливного рынка и намерением крупных нефтекомпаний увеличить переработку нефти.

Александр Новак, утвержденный Госдумой на пост вице-премьера, заявил, что обсуждение снятия запрета на экспорт бензина из РФ продолжится после формирования правительства.

Напомним, что Александр Новак был переутвержден на пост вице-премьера, курирующего ТЭК, а новым министром энергетики РФ стал бывший губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Выявлены АЗС, где топливо подорожало сильнее всего

В этом году правительство запретило экспорт бензина с марта по август. Ограничения не распространяются на поставки по межправительственным соглашениям и в страны ЕАЭС. В 2023 году такие же меры действовали с сентября по ноябрь.

Введение эмбарго в 2024 году помогло смягчить последствия атак беспилотников на ряд крупных российских НПЗ, повлиявших на поставки топлива в РФ в марте-апреле.

Источники: «Коммерсант», ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Количество просмотров 2
15.05.2024
Фото:Егор Алеев/ТАСС
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