Хэтчбек новый, а цены старые: японцы представили обновленную модель

Toyota сделала апгрейд Corolla, но сохранила цены и комплектации

Японский автопроизводитель Toyota анонсировал выпуск обновленной модели Corolla Hatchback 2025 года. Примечательно, что новинка сохранит и три комплектации, и цены.

Модель 2025 года будет предлагаться в комплектациях SE, Nightshade и XSE, все оснащены системой безопасности Toyota Safety Sense 3.0 и мультимедийной системой с 8-дюймовым экраном. Есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

Toyota Corolla Hatchback 2025

Автомобиль создан на платформе TNGA-C, под капотом стоит двигатель Dynamic-Force объемом 2,0 л с прямым впрыском, мощностью 169 л.с. и 151 Нм крутящего момента. Средний расход топлива – 7,1 л на 100 км для топовой версии.

Отличия комплектаций заключаются в особых функциях и дизайне колес. В частности, SE получила 16-дюймовые легкосплавные диски, Nightshade – 18-дюймовые, у XSE тоже 18-дюймовые диски, но с графитовой отделкой. На выбор покупателей представлены семь основных цветов кузова Corolla Hatchback, также есть двухцветные комбинации с металлической крышей в черном цвете Midnight Black.

Toyota Corolla Hatchback 2025

Из приятного: цены на Corolla Hatchback 2025 года не изменились, базовая версия SE стоит 23,5 тыс долларов (порядка 2,15 млн рублей по актуальному курсу). В списке оснащения заявлены автоматический климат-контроль, электронный стояночный тормоз и четыре USB-порта. Комплектация XSE предлагается с двухзонным климат-контролем, есть подогрев передних сидений и аудиосистема JBL с восемью динамиками – цена 26,8 тыс долларов (2,45 млн рублей). За модель Nightshade выставлена цена в 24,5 тыс долларов (примерно 2,24 млн рублей).

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: 32cars.ru