Хэтчбек новый, а цены старые: японцы представили обновленную модель
Японский автопроизводитель Toyota анонсировал выпуск обновленной модели Corolla Hatchback 2025 года. Примечательно, что новинка сохранит и три комплектации, и цены.
Модель 2025 года будет предлагаться в комплектациях SE, Nightshade и XSE, все оснащены системой безопасности Toyota Safety Sense 3.0 и мультимедийной системой с 8-дюймовым экраном. Есть поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
Автомобиль создан на платформе TNGA-C, под капотом стоит двигатель Dynamic-Force объемом 2,0 л с прямым впрыском, мощностью 169 л.с. и 151 Нм крутящего момента. Средний расход топлива – 7,1 л на 100 км для топовой версии.
Отличия комплектаций заключаются в особых функциях и дизайне колес. В частности, SE получила 16-дюймовые легкосплавные диски, Nightshade – 18-дюймовые, у XSE тоже 18-дюймовые диски, но с графитовой отделкой. На выбор покупателей представлены семь основных цветов кузова Corolla Hatchback, также есть двухцветные комбинации с металлической крышей в черном цвете Midnight Black.
Из приятного: цены на Corolla Hatchback 2025 года не изменились, базовая версия SE стоит 23,5 тыс долларов (порядка 2,15 млн рублей по актуальному курсу). В списке оснащения заявлены автоматический климат-контроль, электронный стояночный тормоз и четыре USB-порта. Комплектация XSE предлагается с двухзонным климат-контролем, есть подогрев передних сидений и аудиосистема JBL с восемью динамиками – цена 26,8 тыс долларов (2,45 млн рублей). За модель Nightshade выставлена цена в 24,5 тыс долларов (примерно 2,24 млн рублей).
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Источник: 32cars.ru
Отзывы о Toyota Corolla (6)
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Для меня нет.
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.