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64 тысячи рублей заплатит владелец ТС весом 4 тонны — рассказываем о нововведении

Автомобили нарушителей в Москве с 20 мая будут эвакуировать по новым ценам

В Москве с 20 мая 2024 года изменятся цены на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей. Об этом пишет ресурс Онлайн ГИБДД.

В частности, машину могут эвакуировать, если автовладелец оставил свое транспортное средство под запрещающим знаком с табличкой «Работает эвакуатор» или на пешеходном переходе.

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Отмечается, что в среднем цены будут проиндексированы на 5,5%. Причем тарифы за транспортировку на штрафстоянку изменятся для легковых автомобилей в зависимости от мощности двигателя:

  • до 80 лошадиных сил – 6520 рублей;
  • от 80 до 250 лошадиных сил – 9970 рублей;
  • свыше 250 лошадиных сил – 11 197 рублей.

Для транспортных средств весом свыше 4 тонн, а также для негабаритных ТС стоимость эвакуации составит 64 021 рубль. Отмечается, что введение новых цен необходимо для работы транспортной системы, а также для разработки новых сервисов.

Источник: Online ГИБДД

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 1
18.05.2024
Фото:АГН Москва
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