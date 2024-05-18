64 тысячи рублей заплатит владелец ТС весом 4 тонны — рассказываем о нововведении
Автомобили нарушителей в Москве с 20 мая будут эвакуировать по новым ценам
В Москве с 20 мая 2024 года изменятся цены на эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей. Об этом пишет ресурс Онлайн ГИБДД.
В частности, машину могут эвакуировать, если автовладелец оставил свое транспортное средство под запрещающим знаком с табличкой «Работает эвакуатор» или на пешеходном переходе.
Отмечается, что в среднем цены будут проиндексированы на 5,5%. Причем тарифы за транспортировку на штрафстоянку изменятся для легковых автомобилей в зависимости от мощности двигателя:
- до 80 лошадиных сил – 6520 рублей;
- от 80 до 250 лошадиных сил – 9970 рублей;
- свыше 250 лошадиных сил – 11 197 рублей.
Для транспортных средств весом свыше 4 тонн, а также для негабаритных ТС стоимость эвакуации составит 64 021 рубль. Отмечается, что введение новых цен необходимо для работы транспортной системы, а также для разработки новых сервисов.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: Online ГИБДД
Фото:АГН Москва
1
18.05.2024
Фото:АГН Москва
Поделиться:
Оцените материал:
0