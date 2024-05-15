Поклонникам кроссоверов: до конца мая в России появится новинка из КНР

Продажи кроссовера нового поколения GAC GS3 стартуют уже в мае

Китайская компания GAC Motor закончила процедуру сертификации в России кроссовера GS3 нового поколения. Продажи новинки стартуют уже в мае текущего года.

Российскому потребителю кроссовер предложат в комплектации с безальтернативным турбомотором объемом 1,5 л мощностью 177 л.с., семидиапазонным роботом и передним приводом. Для разгона до первой «сотни» автомобилю понадобится 7,5 секунды.

GAC GS3

В компании пока не озвучили цены, но известно, что на китайском рынке цены на кроссовер стартуют от 88 тыс. юаней (примерно 1,1 млн рублей по актуальному курсу). Предполагается, что цены в России будут значительно выше. Этот автомобиль уже завозили в нашу страну по схеме параллельного импорта, и предлагали его примерно за 3 млн руб.

Дебют GAC GS3 у себя на родине, в Китае, состоялся в конце 2022 года. После смены поколения автомобиль увеличился в длину до 4,4 м, кроссовер отличается красивым дизайном кузова с ломаными линиями, у него большие бамперы и скрытые дверные ручки.

GAC GS3

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Источник: t.me/chinamashina_news