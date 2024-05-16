Суперкары, спортпрототипы, Жигули — нас ждут большие гонки!

1-2 июня под Богородском пройдет этап чемпионата и Кубка России по автогонкам

1 и 2 июня на «Нижегородском кольце» зрителей ждет более десяти гонок и море развлечений. В первые выходные лета «Нижегородское кольцо» станет ареной сражения для сотни лучших пилотов страны. Участники серии СМП РСКГ Туринг проведут на автодроме под Богородском более десятка динамичных гонок.

Мощные суперкары, уникальные спортпрототипы и ностальгические Жигули – нижегородский этап чемпионата и Кубка России соберет все 7 гоночных классов. Кроме того, зрители смогут попробовать свои силы за рулем гоночных симуляторов, подкрепить силы на фестивале фуд-траков, пообщаться с пилотами во время автограф-сессии и увидеть работу команд во время прогулки по пит-лейн.

SMP GT4

Суперкары Mercedes-AMG GT4 и Toyota Supra можно увидеть в самых престижных мировых соревнованиях. А в серии СМП РСКГ Туринг два десятка 500-сильных купе производят настоящий фурор! В этом сезоне к пилотам, которые относятся к гонкам как к серьезному увлечению, присоединились спортсмены с международными достижениями.

Лидером турнира на нижегородский этап приедет участник программы SMP Racing Алексей Несов (Mercedes-AMG GT4, SMP Motor Sharks), его ближайший соперник Сергей Титаренко (Toyota Supra, X Motorsport Team Garis) также из категории профессионалов.

Тем интереснее, что джентльмен-драйвер Сергей Столяров (Mercedes-AMG GT4, YADRO Motorsport) не только замыкает тройку абсолютного зачета, но и пусть на одно очко, но опережает самую известную пилотессу российского кольца Ирину Сидоркову (Mercedes-AMG GT4, SMP Racing).

SMP TCR Russia

350-сильные седаны LADA Vesta? Бывают и такие: пилоты заводской команды АВТОВАЗА успешно сражаются на них против лучших моделей кузовного чемпионата мира. В их числе Audi RS3, Hyundai Elantra и i30, а также мировая новинка Cupra Leon VZ, дебютировавшая в Российской серии кольцевых гонок.

Лидером чемпионата на «Нижегородское кольцо» приедет Владимир Атоев (Hyundai Elantra, ЛУКОЙЛ Рейсинг СМП Тим). Также в тройке самых результативных пилотов Михаил Симонов (Cupra Leon, ТАИФ Моторспорт) и Александр Смоляр (Hyundai i30, ЛУКОЙЛ Рейсинг СМП Тим).

Нижегородец Максим Туриев (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT) в этом году дебютировал в премьер-классе российского «кольца» и пока занимает 11-ю строчку. Поддержка земляков ему пригодится: ведь после этапа на родном автодроме у него есть шансы возглавить турнир!

Супер-Продакшн

У пилотов легендарной нижегородской команды Sofit Racing Team также есть возможность проявить себя. Все трое по традиции выступают на 250-сильных купе Subaru BRZ, но пока лучший из представителей «софитов», Иван Овсиенко, занимает лишь 6-ю строчку в турнирной таблице.

А возглавляют ее Владимир Шешенин (LADA Vesta, LECAR), Роман Голиков (Honda Civic, NEVA Motorsport) и Кирилл Ладыгин (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT). Машины лидеров за прежние успехи догружены, так что у гонщиков нижегородского коллектива на руках все карты.

Спортпрототип CN

Самый массовый зачет Российской серии кольцевых гонок собирает четыре десятка спортпрототипов – машин, построенных специально для гонок и не имеющих серийных аналогов. Не каждая трасса способна вместить на старте такое количество участников одновременно. И если на «Нижегородское кольцо» приедут все, то стартовать пилоты на разных моделях будут раздельно, а число гонок на этапе увеличится с 11 до 13!

В любом случае, самый популярный автомобиль в этом классе – Shortcut 527, созданный российскими инженерами по мотивам легендарных Lotus 7 полувековой давности. Четверть сотни стремительных прототипов по ходу гонки беспрерывно меняются местами, а в повороты входит сразу по пять машин!

Автомобили Legends также привлекают внимание необычным видом, имитируя гоночные американские машины 30-х и 40-х годов прошлого века. И состав пилотов здесь международный: пилоты выступают не только с российскими лицензиями, но и с белорусскими, и казахстанскими.

А французские прототипы Mitjet 2L пилотируют юные воспитанники программы SMP Racing. Константин Сугробов в 2022 году стал победителем проекта «SMP Racing/Газпром – детям» – всероссийского турнира по картингу для поклонников прокатного картинга, и теперь проводит в классе Спортпрототип CN второй сезон.

Мария Тырина также отличилась в картинговом турнире и в прошлом году выступала в кузовной серии NLS, этапы которой проходят именно на «Нижегородском кольце». Сейчас в ее распоряжении более сложный в пилотировании прототип «Митджет», зато трасса юной пилотессе хорошо знакома.

SMP Historic Cup

Самый душевный класс серии СМП РСКГ Туринг собирает на старте Жигули и Москвичи двух категорий. Более мощные машины подготовки 2000+ способны бросить вызов современной гоночной технике, но и лучшие представители демократичной группы «Жигули 1600» способны навязать им борьбу.

В любом случае, классические модели советского автопрома способны подарить удовольствие как взрослым, так и детям – и когда выходят на трассу, и когда стоят в паддоке на расстоянии вытянутой руки. А рассказать про них смогут в том числе лидеры своих зачетов: Андрей Козлов и один из самых эпатажных пилотов российского «кольца» Владимир Черевань.

Туринг-Лайт

Владимир Черевань лидирует и в другом классе, где представлены 200-сильные современные хэтчбеки популярных моделей. Здесь он выступает за нижегородскую команду Kuzma’s Mother RT вместе с одним из основателей «Нижегородского кольца» Дмитрием Дударевым.

Так что все внимание местных болельщиков в этом классе будет приковано к двум Kia Rio X небесного цвета, которым противостоят пилоты на Audi A1, Skoda Fabia, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. А еще именно на этом этапе ожидается премьера эффектного хэтчбека MINI Cooper, который впервые выйдет на старт главных гонок страны.

S1600

LADA Granta лучше иномарок – такой вывод можно сделать после первых гонок сезона. Ведь лидерами класса на нижегородский этап приедут Николай Калинин и Филипп Тупоносов, выступающие на отечественных хэтчбеках мощностью порядка 170 л.с. Пилоты на KIA Rio и Hyundai Solaris оказались в роли догоняющих, но явно постараются взять реванш в первые выходные лета.

Подробности о гоночной и развлекательной программе можно узнать на промо-сайте этапа. Доступны три категории билетов: «Стандарт», «Комфорт» и «Премиум». Дети младше 14 лет допускаются на автодром в сопровождении взрослых бесплатно. Прямую трансляцию соревнований ведут телеканалы Матч ТВ, Матч! Страна и Матч! Планета. Также следить за событиями на «Нижегородском кольце» 1 и 2 июня можно на платформе ВК Видео.