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Расстроился, что разбил бутылку — и отнял машину у дедушки (видео)

В Магадане полиция нашла подозреваемого в угоне иномарки у 74-летнего пенсионера

Совсем недавний случай из Магадана: ночью 11 мая дежурная часть приняла сообщение об угоне машины, стоявшей у одного из домов по улице Гагарина. Видавшая виды праворульная Toyota Corolla в кузове универсал принадлежала 74-летнему дедушке, который рассказал, что неизвестный попросил подвезти его.

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Пенсионер попробовал отказаться, парень начал убеждать. Когда это не помогло, он просто силой выволок деда из салона, сел за руль и поехал – судя по видео, очень плохо соображая и «воткнувшись» по пути в две стоящие рядом машины.

«На розыск злоумышленника незамедлительно были ориентированы все наружные наряды полиции. В течение дежурных суток оперативники установили угонщика. Им оказался ранее судимый 22-летний мужчина. Он был задержан», – пресс-служба УМВД России по Магаданской области.

Что же он рассказал? Мол, приехал в гости к приятелю, заговорил с пенсионером – и тут разбил только что купленную бутылку с алкоголем. Это его так разозлило, что он решил забрать машину силой и доехать до приятеля самостоятельно. Правда, этого не получилось: он бросил машину на той же улице, где ее и нашли.

Сейчас Тойоту уже вернули дедушке, а против борзого угонщика возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ, сам «герой» помещен под стражу.

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3
16.05.2024
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