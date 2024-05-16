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В Москве к 90-летнему юбилею метро готовят книгу с воспоминаниями пассажиров

Собянин предложил пассажирам присылать связанные с метрополитеном воспоминания

Московский метрополитен в 2025 году будет отмечать 90-летний юбилей. К этой знаменательной дате пассажирам метрополитена предлагается прислать свои истории, связанные со столичной подземкой. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Сергей Собянин.

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«89 лет назад открылась первая очередь московского метрополитена. Она шла от "Сокольников" до "Парка культуры" с ответвлением от "Охотного Ряда" до "Смоленской". К 90-летнему юбилею метрополитен готовит книгу с рассказами пассажиров. Если у вас есть теплое воспоминание, связанное с метро, присылайте до 15 января следующего года», – написал градоначальник.

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Собянин отметил, что на сегодняшний день в метро, включая Московское центральное кольцо, 294 станции. Средний возраст вагонов составляет примерно 12 лет, при этом 74% подвижного состава обновлено.

«Ведется строительство новых станций на действующих линиях метро, а в ближайшие годы в столице появятся еще три радиальные линии: Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская», – поделился планами столичный мэр.

Метро давно перестало быть просто транспортом – это неотъемлемая часть городской жизни, где ежедневно происходят добрые истории, подытожил Собянин.

Напомним, открытие первой очереди Московского метрополитена состоялось 15 мая 1935 года на участках от станции «Сокольники» до станции «Парк культуры» с ответвлением от станции «Охотный ряд» до станции «Смоленская», общая протяженность первой линии составила 11,2 км.

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Источник: mos_sobyanin

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
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Фото:АГН «Москва»
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