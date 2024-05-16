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ОСАГО подешевело: страховщики привлекают безаварийных водителей скидками

Страховщики фиксируют снижение средней цены ОСАГО на 3% в начале 2024 года

Несмотря на повышенную инфляцию в России, которая в марте составила 7,7% год к году, средняя цена страхового полиса ОСАГО снизилась на 3% в январе-марте 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6779 рублей. Такие сведения получили «Известия» при анализе данных «Сравни».

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«Дороже всего обязательная «автогражданка» обходилась в республике Ингушетия (10,7 тыс. рублей), Новосибирской области (8,8 тыс.) и Кабардино-Балкарской республике (8,8 тыс.)», – уточнил директор по развитию страхового бизнеса «Сравни» Александр Крайник.

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По мнению экспертов рынка, в начале текущего года действительно наблюдается небольшое снижение стоимости полиса. По мнению Крайника, основной причиной снижения цены является активная конкуренция страховщиков за клиентов. Благодаря хорошим финансовым итогам 2023 года у участников рынка появилась возможность предлагать потребителям скидки с целью привлечения безаварийных водителей, подчеркивает Крайник.

Отмечается, что в последнее время стали чаще страховать машины с пробегом, этот факт тоже оказал позитивное влияние на ценообразование, подчеркивает управляющий партнер «ГТК-Авто» (входит в «ГТК-Холдинг») Александр Сагун.

Заместитель генерального директора по продуктам розничного страхования «Югории» Денис Макаров уточняет, что количество страховых случаев сокращается. Такой тренд начался с конца 2022 года, и этот факт влияет на цену полиса. При этом представители «Совкомбанк Страхование» считают, что дальнейшее уменьшение стоимости ОСАГО маловероятно.

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Источник: Известия

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва» | Depositphotos
16.05.2024
Фото:АГН «Москва» | Depositphotos
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