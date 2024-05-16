Как обезопасить себя от наезда самокатчиков — эксперт знает эффективный способ

Автоэксперт Славнов рассказал, как принудить водителей СИМ соблюдать ПДД

Делать электросамокаты более «шумными» не только бессмысленно, но и вредно из-за шумового загрязнения улиц городов, нужно вводить права для пользователей этого вида транспорта. Такое мнение в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей выразил автоэксперт Дмитрий Славнов.

В России стартовал сезон электросамокатов, пешеходам нужно быть предельно осторожными, чтобы не попасть под колеса практически бесшумных электросамокатов, движущихся со скоростью 20 км/час.

По мнению Славнова, проблема средств индивидуальной мобильности (СИМ) заключается в том, что их пользователи уверены в своей безнаказанности.

Рассуждая о том, как обезопасить пешеходов от СИМ, Славнов предлагает вводить определенную категорию прав для их водителей

«На самом деле, заставить пользователей самокатов безопасно пользоваться своими устройствами довольно легко. Поэтому я уже давно предлагаю вводить определенную категорию прав для водителей самокатов. Выдавать ее предлагаю с 12, а лучше, с 14 лет», – предлагает собеседник издания.

Наличие прав в разы увеличит чувство ответственности у пользователя электросамоката, убежден Славнов. Дисциплина и порядок будут только тогда, когда человек осознает, что за свои «чудачества» на самокате он может остаться без возможности управления этим видом транспорта, убежден Славнов. Многие «пилоты» не мыслят летний отдых без полюбившегося электросамоката, перспектива остаться без него на два года избавит от желания скрыться с места ДТП, подытожил эксперт.

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Источник: Общественная служба новостей