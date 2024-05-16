Наловили на полмиллиона: полиция поймала браконьеров на УАЗах и Ларгусе
Полиция задержала браконьеров, выловивших 275 рыб из реки Оки в Подмосковье
Полиция на водном транспорте совместно с представителями Росрыболовства в районе деревни Ланьшино задержала трех мужчин, подозреваемых в незаконной ловле рыбы. Их взяли прямо на берегу Оки. У полицейских были сведения, что ребята ловят с помощью сетей, причем на пути миграционного пути рыбы к месту нереста.
Эти данные подтвердились, когда полиция осмотрела пару лежащих на берегу надувных лодок с подвесными моторами и три стоящих здесь же автомобиля – два УАЗа и Ларгус.
«К моменту появления правоохранителей сообщники успели поймать 275 особей рыб различных видов: лещ, судак, карась, плотва, окунь, толстолобик, жерех, густера, щука и язь. Сумма причиненного браконьерами ущерба превысила полмиллиона рублей», – сообщила пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.
Стражи закона изъяли у подозреваемых девять рыболовных сетей (для несведущих: это запрещенные орудия лова) и всю рыбу. В отношении граждан возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ, с них взято обязательство о явке.
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Источник: МВД Медиа
16.05.2024
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