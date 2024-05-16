#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Реанимобиль на длиннобазном шасси ГАЗель NN
16 мая
Смотрите, это новейший реанимобиль на базе ГАЗели
ГК «СТТ» представила реанимобиль на...
Автовладельцы рискуют потерять машины из параллельного импорта
16 мая
Автовладельцы рискуют потерять машины из параллельного импорта
В России появилась новая схема обмана при...
Lada стала лидером продаж в апреле на вторичном рынке России
16 мая
Lada стала лидером продаж в апреле на вторичном рынке России
Автостат Инфо: вторичный рынок России в апреле...

Lada стала лидером продаж в апреле на вторичном рынке России

Автостат Инфо: вторичный рынок России в апреле показал падение почти на 3%

Вторичный рынок России в апреле текущего года снова показал спад продаж относительно аналогичного периода 2023 года. Перерегистрации сократились на 2,8% с 564 895 до 548 823 экземпляров. Такую статистику обнародовали аналитики «Автостат Инфо».

Согласно данным, в период с января по апрель 2024 года на российском авторынке реализовано 1 922 385 легковых автомобилей с пробегом. Этот показатель на 4,2% меньше результата за аналогичный период прошлого года, тогда было продано 2 006 525 экземпляров.

Рынок легковых автомобилей с пробегом, апрель 2024 г.
Рынок легковых автомобилей с пробегом, апрель 2024 г.
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Бюджетному кроссоверу добавили крутых функций – и всего за 20 тысяч

При этом в апреле 2024 года относительно итогов марта показатели выросли на 1% – с 543 237 до 548 823 штук. До этого периода перерегистрации выросли с января по февраль – с 381 699 до 448 626 единиц. В апреле 2024 года перерегистрации иномарок сократились на 6% (до 389 583 единиц, доля – 71%). При этом продажи отечественных подержанных машин выросли на 5,7% до 159 240 ед. (доля 29%).

Снижение продаж подержанных иномарок за первые четыре месяца 2024 года составило 7,4% до 1 364 036 экземпляров (доля 71%). На этом фоне продажи отечественных машин с пробегом выросли на 3,6% до 558 349 ед. шт. (доля – 29%).

Что касается марок, то перерегистрации Lada в апреле 2024 года выросли на 5,5% и составили 136 435 единиц. Таким образом, отечественная марка стала лидером апреля. Второе и третье места у Toyota и Kia – 54 483 и 32 627 экземпляров соответственно (-11% и -2%).

В топ-3 моделей вторичного рынка легковых автомобилей в России вошли Lada 2107 – 12 937 авто (рост 12,5%), Lada 2190 Granta – 12 387 ед. (+12,2%) и Kia Rio – 12 195 шт. (+5,3%).

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Автостат Инфо

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АВТОВАЗ | АВТОСТАТ
Количество просмотров 1
16.05.2024
Фото:АВТОВАЗ | АВТОСТАТ
Поделиться:
Оцените материал:
0