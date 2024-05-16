Lada стала лидером продаж в апреле на вторичном рынке России

Автостат Инфо: вторичный рынок России в апреле показал падение почти на 3%

Вторичный рынок России в апреле текущего года снова показал спад продаж относительно аналогичного периода 2023 года. Перерегистрации сократились на 2,8% с 564 895 до 548 823 экземпляров. Такую статистику обнародовали аналитики «Автостат Инфо».

Согласно данным, в период с января по апрель 2024 года на российском авторынке реализовано 1 922 385 легковых автомобилей с пробегом. Этот показатель на 4,2% меньше результата за аналогичный период прошлого года, тогда было продано 2 006 525 экземпляров.

Рынок легковых автомобилей с пробегом, апрель 2024 г.

При этом в апреле 2024 года относительно итогов марта показатели выросли на 1% – с 543 237 до 548 823 штук. До этого периода перерегистрации выросли с января по февраль – с 381 699 до 448 626 единиц. В апреле 2024 года перерегистрации иномарок сократились на 6% (до 389 583 единиц, доля – 71%). При этом продажи отечественных подержанных машин выросли на 5,7% до 159 240 ед. (доля 29%).

Снижение продаж подержанных иномарок за первые четыре месяца 2024 года составило 7,4% до 1 364 036 экземпляров (доля 71%). На этом фоне продажи отечественных машин с пробегом выросли на 3,6% до 558 349 ед. шт. (доля – 29%).

Что касается марок, то перерегистрации Lada в апреле 2024 года выросли на 5,5% и составили 136 435 единиц. Таким образом, отечественная марка стала лидером апреля. Второе и третье места у Toyota и Kia – 54 483 и 32 627 экземпляров соответственно (-11% и -2%).

В топ-3 моделей вторичного рынка легковых автомобилей в России вошли Lada 2107 – 12 937 авто (рост 12,5%), Lada 2190 Granta – 12 387 ед. (+12,2%) и Kia Rio – 12 195 шт. (+5,3%).

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Источник: Автостат Инфо