В России подорожал бензин, но всего на 4 копейки за неделю: Росстат озвучил цены

Росстат: цена на бензин выросла на 4 копейки, а дизтопливо почти не подорожало

В России в период с 6 по 13 мая 2024 года на 4 копейки выросли средние потребительские цены на бензин и составили 55,1 рубля за литр. Такие данные обнародовал Росстат.

Согласно статистике компании, средние цены на бензин марки Аи-92 поднялись на 2 копейки и составили 50,89 руб. за литр. Средние цены на бензин марки Аи-95 выросли на 4 копейки до 55,74 руб. за литр. Цена Аи-98 поднялась на 11 копеек до 69,48 руб. за литр, а средняя цена на дизельное топливо увеличилась на 1 копейку (65,21 руб.).

В период с 7 по 13 мая в 39 регионах Российской Федерации зафиксирован рост цен на автомобильный бензин. В частности, в Хабаровском крае рост составил 0,5%. При этом в пяти субъектах России бензин подешевел, больше всего в Магаданской области (минус 0,2%).

В Москве за прошедший период цены на бензин почти не изменились, а в Петербурге выросли на 0,1%. На наблюдаемых автозаправках в Москве следующий порядок цен: литр бензина марки Аи-92 можно было купить от 49,95 до 52,48 руб., марки Аи-95 – от 55,09 до 59,76 руб., Аи-98 и выше – от 69,29 до 72,24 руб. за литр. В Петербурге цена на бензин марки Аи-92 варьировалась от 50,2 до 52,69 руб. за литр, марки Аи-95 – от 54,3 до 58,27 руб., марки Аи-98 и выше - от 68,9 до 72,09 руб. за литр.

В период с 6 по 12 мая текущего года объем производства бензина в России снизился по сравнению с предыдущим периодом на 2,7% и составил 759,4 тыс. тонн. Производство дизельного топлива выросло на 0,8% и достигло 1,6775 млн тонн.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Росстат