Эти советы помогут спасти ваш автомобиль от затопления

Эксперты перечислили водителям 5 советов, как уберечь машину от затопления

Общеизвестно, что в некоторых регионах России ежегодно бывают паводки. Население всеми доступными способами старается спасти не только мебель, технику и животных, но и автомобили. Как уберечь свое транспортное средство от затопления, знают эксперты Авто Mail.ru, они сформулировали 5 основных принципов.

Ставить авто на многоуровневую стоянку

На период обильных ливней вместо парковки у дома или работы лучше воспользоваться многоуровневой парковкой и пересесть на время на общественный транспорт. Оплата парковки однозначно обойдется дешевле дорогостоящего ремонта и сушки автомобиля.

Избегать ливневой канализации

Во время обильных осадков не все ливневки справляются с большим количеством воды. Если на многоуровневой стоянке не удалось найти место, лучше припарковаться на удалении от решеток водостоков – они, как правило, расположены вдоль дорог.

Парковаться на возвышенности

Никто, кроме вас, не знает лучше свой район проживания. Чтобы избежать подтопления транспортного средства, нужно припарковать его на возвышенности. Если улица имеет уклон – ставьте машину выше по улице.

Не парковаться под деревьями

Потоки дождевой воды могут быстро подмыть корни деревьев, а также рекламные конструкции. В этом случае они могут упасть на автомобиль и кроме подтопления владельца ждет ущерб, но уже другого плана. Поэтому избегайте соседства с подобными конструкциями, павильонами, заборами и щитами.

Проверить условия страховки каско

Желательно наличие страховки, покрывающей ущерб от возможного затопления машины. Перечитайте условия договора, удостоверьтесь, что срок страховки не закончился. Если полис каско не предусматривает выплату в случае чрезвычайных ситуаций, можно заблаговременно его купить или расширить условия действующего полиса.

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Источник: auto.mail.ru