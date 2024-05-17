В России может появиться новый предупреждающий знак

В Госдуме предлагают ввести в России новый дорожный знак «Выгул животных»

В России необходимо ввести специальный дорожный знак «Выгул животных». С такой инициативой к главе Росстандарта Антону Шалаеву обратился вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков.

«В целях снижения количества случаев ДТП с участием домашних животных в местах их концентрации считаю необходимым ввести в России новый предупреждающий дорожный знак "Выгул животных"», – говорится в тексте обращения вице-спикера.

Даванков уточнил, что знак будет предупреждать водителей о приближении к участку дороги, рядом с которым находится площадка для выгула собак или другим локациям, на которых возможно появление домашних питомцев. Правилами дорожного движения в России предусмотрен знак «Дети», новый знак планируется сделать по аналогии.

Зачастую аварии из-за собак происходят потому, что они находятся рядом с участками дорог в непосредственной близости от специально оборудованных мест для выгула, подчеркивает Даванков.

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Источник: ria.ru