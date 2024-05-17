#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти автомобили чаще всего угоняют в России
17 мая
Эти автомобили чаще всего угоняют в России
Страховщики составили список самых угоняемых...
В России могут выделить мотоциклы в отдельную категорию транспортных средств
17 мая
В России могут выделить мотоциклы в отдельную категорию транспортных средств
В Госдуме хотят снизить для мотоциклистов...
Один из самых дорогих фильмов в истории кино покажут в июне 2025 года
17 мая
Один из самых дорогих фильмов в истории кино покажут в июне 2025 года
Стала известна дата премьеры фильма «Формула-1»...

Пассажир выплатит компенсацию пострадавшим в ДТП по его вине — юрист

Юрист объяснил, в каких случаях пассажир возместит ущерб в случае его вины в ДТП

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) иногда происходит не только по вине водителя, виновником аварии может стать и пассажир. В этом случае именно пассажир будет возмещать вред, нанесенный здоровью и имуществу пострадавших. Об этом в беседе с «Аргументами и фактами» рассказал автоюрист Сергей Радько.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

По его словам, пассажира могут признать виновным в ситуациях, если:

  • пассажир открыл дверь машины, в результате чего в нее въехал другой автомобиль или велосипедист;
  • сидящий рядом с водителем человек взял вопреки воле водителя управление автомобилем на себя.
«Доказать вину пассажира можно только по показаниям водителя либо при помощи видеокамеры, если она есть в салоне, или видеорегистратора, или дорожной камеры. Но доказать это очень сложно, потому что показания водителя против показаний пассажира – это большой вопрос, чему можно поверить», – объясняет собеседник издания.

Что взять за 1,5 млн? Большой тест очень разных внедорожников

Представленные видеозаписи в качестве доказательства вряд ли смогут доказать, что пассажир перехватил управление, хотя на практике такие судебные решения были, хотя очень редко, подчеркивает Радько. В теории, доказательством может быть ухудшение самочувствия водителя (приступ, потеря сознания), вследствие этого пассажир взял управления на себя, уточняет Радько.

«В зависимости от последствий ДТП пассажир понесет наказание. Если возник легкий или средний вред здоровью, то есть статья 12.29 КоАП, которая предусматривает наказание для иных участников движения. Сумма штрафа составляет 500 рублей. Но если есть тяжкий вред здоровью или погибшие в ДТП, то пассажира могут привлечь по ст. 267 УК РФ, тоже нарушения ПДД иными лицами, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба», – объяснил юрист.

Наказание пассажиру за причинение тяжкого вреда:

  • штраф в размере от 400 до 700 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет;
  • обязательные работы на срок до четырехсот пятидесяти часов;
  • принудительные работы на срок до четырех лет;
  • лишение свободы на тот же срок.
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: aif.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
17.05.2024
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0