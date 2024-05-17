Пассажир выплатит компенсацию пострадавшим в ДТП по его вине — юрист

Юрист объяснил, в каких случаях пассажир возместит ущерб в случае его вины в ДТП

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) иногда происходит не только по вине водителя, виновником аварии может стать и пассажир. В этом случае именно пассажир будет возмещать вред, нанесенный здоровью и имуществу пострадавших. Об этом в беседе с «Аргументами и фактами» рассказал автоюрист Сергей Радько.

По его словам, пассажира могут признать виновным в ситуациях, если:

пассажир открыл дверь машины, в результате чего в нее въехал другой автомобиль или велосипедист;

сидящий рядом с водителем человек взял вопреки воле водителя управление автомобилем на себя.

«Доказать вину пассажира можно только по показаниям водителя либо при помощи видеокамеры, если она есть в салоне, или видеорегистратора, или дорожной камеры. Но доказать это очень сложно, потому что показания водителя против показаний пассажира – это большой вопрос, чему можно поверить», – объясняет собеседник издания.

Представленные видеозаписи в качестве доказательства вряд ли смогут доказать, что пассажир перехватил управление, хотя на практике такие судебные решения были, хотя очень редко, подчеркивает Радько. В теории, доказательством может быть ухудшение самочувствия водителя (приступ, потеря сознания), вследствие этого пассажир взял управления на себя, уточняет Радько.

«В зависимости от последствий ДТП пассажир понесет наказание. Если возник легкий или средний вред здоровью, то есть статья 12.29 КоАП, которая предусматривает наказание для иных участников движения. Сумма штрафа составляет 500 рублей. Но если есть тяжкий вред здоровью или погибшие в ДТП, то пассажира могут привлечь по ст. 267 УК РФ, тоже нарушения ПДД иными лицами, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба», – объяснил юрист.

Наказание пассажиру за причинение тяжкого вреда:

штраф в размере от 400 до 700 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет;

обязательные работы на срок до четырехсот пятидесяти часов;

принудительные работы на срок до четырех лет;

лишение свободы на тот же срок.

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Источник: aif.ru