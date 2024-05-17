Собянин: Парад поездов в Москве возглавит ретропоезд «Сокольники»

Собянин анонсировал парад поездов в честь 89-летия московского метро

В Москве в ближайшие выходные пройдет парад поездов в честь 89-летия московского метрополитена. Об этом в своем Telegram-канале написал столичный мэр Сергей Собянин.

Парад поездов пройдет 18 и 19 мая на Большой кольцевой линии (БКЛ).

Ретропоезд «Сокольники»

«Парад поездов: 9 составов разных эпох метрополитена будут ходить в выходные по БКЛ в честь дня рождения метро. Среди них – "Номерной", "Еж3", "Русич", "Москва" и "Москва-2020"», – написал градоначальник .

По словам Собянина, возглавит парад поезд «Сокольники», он был спроектирован к 75-летию московского метро. Он выполнен в ретростиле, чтобы москвичи и гости столицы смогли увидеть, как выглядели первые вагоны. Кто не успеет прокатиться в этом поезде по БКЛ, сможет сделать это в любой день на Сокольнической линии, уточнил глава Москвы.

Также отмечается, что впервые в параде примет участие модификация поезда «Ока», прозванная в народе «баклажаном» за расцветку. Кроме того, в параде будет задействован новейший поезд «Москва-2024» – он курсирует на Замоскворецкой линии.

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Источник: t.me/mos_sobyanin