ЦППК: бесплатный провоз велосипедов в границах МЦД действует на постоянной основе

18 мая в Москве и Подмосковье провоз велосипедов в электричках будет бесплатным

В течение всего дня 18 мая провоз велосипедов в пригородных электропоездах в Москве и Подмосковье будет бесплатным. Об этом сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«В субботу, 18 мая, в рамках весеннего велофестиваля и велогонки "Садовое кольцо" ЦППК совместно с МТ ППК сделают провоз велосипедов бесплатным – в течение всего дня во всех поездах Москвы и Московской области», – говорится в сообщении.

Причем такой возможностью можно будет воспользоваться на любом пригородном направлении, уточнили представители пресс-службы. Достаточно в кассе или автомате взять билет с нулевой стоимостью, размещать велосипеды можно в тамбуре или в вагоне на специальных креплениях.

«В этом году Московский весенний велофестиваль привлечет порядка 50 тыс. любителей здорового образа жизни и экологичного транспорта. Заезд начнется в 13:00 и пройдет по Садовому кольцу с зонами старта и финиша на Зубовской, Большой Пироговской улицах и проезде Девичьего Поля», – уточнили в пресс-службе.

ЦППК напоминает, что в границах МЦД можно провозить велосипеды по билету с нулевой стоимостью на постоянной основе, а не только в дни проведения фестиваля. На других же направлениях бесплатная транспортировка возможна с 11:00 до 16:00 мск и с 21:00 до 06:00 мск.

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Источник: АО «Центральная ППК»