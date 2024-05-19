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Водитель трицикла выронил кошелек на МКАДе — что было дальше? (видео)

Полиция Москвы задержала газелиста, присвоившего найденный на МКАДе кошелек

В столичную полицию обратился 25-летний мужчина, заявив о пропаже кошелька с личными документами, банковскими картами, деньгами в рублях и иностранной валюте. Ущерб вышел немаленький – более 400 тысяч рублей…

В итоге сотрудникам угрозыска удалось задержать 49-летнего ранее судимого гражданина, к которому кошелек «ушел». История примечательная.

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«Выяснилось, что портмоне у потерпевшего незаметно выпало в районе 63-го км МКАД, когда он управлял трициклом. Через некоторое время водитель грузового автомобиля Газель, ехавший по трассе, обнаружил бесхозный кошелёк и подобрал его. Похищенные деньги он потратил на свои нужды», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

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Вопросов тут много: и о скорости трицикла, и о необходимости возить с собой в столь ненадежном месте такие ценности, и о благоразумности водителя Газели, остановившегося на МКАД в разгар дня… Как бы там ни было, против газелиста возбудили уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ, сам он находится под подпиской о невыезде.

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 3
19.05.2024
Фото:МВД Медиа
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