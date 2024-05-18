Запчастей станет больше: в Северной Осетии совместно с Китаем построят завод

Глава Северной Осетии Меняйло: вместе с КНР наладим в регионе автопроизводство

Корпорация Fujian Tianrun Yongshun Supply Chain из Китая выступила с инициативой создать в Северной Осетии производство автомобилей. О предложении китайских автопроизводителей сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«Провел сегодня рабочую встречу с главой китайской компании, вице-президентом Китайской ассоциации развития промышленности за рубежом У Кэгуаном. Корпорация занимается производством и сборкой автомобилей и запасных частей к ним. Северная Осетия привлекает китайских партнеров удобным географическим расположением и теплым инвестиционным климатом», – написал глава региона в сообщении.

Меняйло подчеркнул, что Северная Осетия всегда открыта для реализации новых идей и предложений. Благодаря инвестициям, экономика региона ежегодно укрепляется, появляются новые рабочие, а налоговые отчисления позволяют региону выходить на новые позиции в деловом рейтинге субъектов Российской Федерации, отметил Меняйло.

Для дальнейшего сотрудничества с китайской корпорацией потребуется детальная проработка всех необходимых мер, включая конкретные экономические расчеты, разработку инвестиционного соглашения, а также создание поэтапной дорожной карты, подчеркнул глава республики.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: t.me/sergeymeniaylo