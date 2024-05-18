Названа стоимость владения внедорожником УАЗ Патриот: вы удивитесь

НАПИ: за 5 лет эксплуатации УАЗ Патриот владелец заплатит 1,95 млн рублей

По данным маркетингового агентства НАПИ, общая стоимость владения внедорожником УАЗ Патриот в базовой комплектации Base Икар за пять лет составит около 1,95 миллиона рублей. Эта сумма включает все расходы, связанные с эксплуатацией и владением автомобилем, включая затраты на страховку (ОСАГО и КАСКО), покупку и замену резины, топливо, налоги, техническое обслуживание (ТО) и текущий ремонт, а также потери автомобиля в цене за указанный период.

УАЗ Патриот

При среднем пробеге 20 000 километров в год стоимость владения УАЗ Патриот в перерасчете на 1 километр составит 19 рублей 46 копеек. В месяц затраты в среднем составляют 32,4 тысячи рублей, а за год – 389,3 тысячи рублей.

Основными статьями расходов на владение УАЗ Патриот являются:

Техническое обслуживание и ремонт: 730 тысяч рублей за 5 лет

Топливо: 510 тысяч рублей при расходе 15 литров на 100 километров и средней цене бензина 50 рублей за литр

Страхование КАСКО: 280 тысяч рублей за 5 лет

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Источник: Autonews