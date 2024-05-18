Названа стоимость владения внедорожником УАЗ Патриот: вы удивитесь
По данным маркетингового агентства НАПИ, общая стоимость владения внедорожником УАЗ Патриот в базовой комплектации Base Икар за пять лет составит около 1,95 миллиона рублей. Эта сумма включает все расходы, связанные с эксплуатацией и владением автомобилем, включая затраты на страховку (ОСАГО и КАСКО), покупку и замену резины, топливо, налоги, техническое обслуживание (ТО) и текущий ремонт, а также потери автомобиля в цене за указанный период.
При среднем пробеге 20 000 километров в год стоимость владения УАЗ Патриот в перерасчете на 1 километр составит 19 рублей 46 копеек. В месяц затраты в среднем составляют 32,4 тысячи рублей, а за год – 389,3 тысячи рублей.
Основными статьями расходов на владение УАЗ Патриот являются:
- Техническое обслуживание и ремонт: 730 тысяч рублей за 5 лет
- Топливо: 510 тысяч рублей при расходе 15 литров на 100 километров и средней цене бензина 50 рублей за литр
- Страхование КАСКО: 280 тысяч рублей за 5 лет
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Источник: Autonews
Отзывы о УАЗ Patriot (453)
Первый ремонт Патра у меня случился буквально на второй неделе после покупки, поцарапал ему сзади правый бок об лесную корягу. Не совсем привык еще тогда к его солидным габаритам и налетел на деньги. Но после ремонта поездки на природу не прекратил, для того этот автомобиль и покупал. Багажник позволяет привезти с собой все что нужно для комфортного отдыха вдали от цивилизации. Комплектация машины небогатая, брал самый бюджетный вариант. Всяких там круиз-климат-контролей нет, но мы прекрасно обходимся просто машиной. Печка греет, куда захотим едем, чего надо с собой берем. Мотор надежный, заводится всегда без проблем. Коробка скоростей и раздатка тоже не подводят. Из серьезных ремонтов были замены бронзовых втулок шкворней, передних тормозных колодок и троса ручника (я им умудрился за что-то зацепиться).