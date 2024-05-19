Будущее наступило: революционное дешевое роботакси готово выйти на улицы

Вышло шестое поколение роботакси Baidu RT6 с автопилотом 4-го уровня

Baidu, технологический гигант в сфере искусственного интеллекта, представила свое шестое поколение роботакси RT6, которое готово покорять улицы Уханя. Этот революционный автомобиль поражает не только своим ультрасовременным автопилотом 4-го уровня, но и беспрецедентной ценой – всего 28 350 долларов.

Baidu RT6 оснащен автопилотом 4-го уровня, что означает минимальное участие водителя. У него имеется пять лидаров и целых 40 датчиков различных категорий, которые обеспечивают максимальное расстояние срабатывания до 440 метров. Вычислительная мощность в 1200 TOPS более чем в два раза превышает возможности вспомогательных систем вождения от XPeng и Li Auto и незначительно превосходит суперкомпьютер Nio Adam с его 1016 TOPS.

Роботакси Baidu RT6

Под капотом RT6 находится электродвигатель мощностью 110 кВт от BYD и литий-железо-фосфатная батарея, которую можно заменить всего за три минуты. Максимальная скорость автомобиля составляет 135 км/ч.

Особое внимание уделено пассажирам на задних сиденьях, которые располагаются на отдельных сиденьях с подогревом и 10-точечным массажем. Сиденья также имеют регулируемую спинку и подставку для ног, обеспечивая максимальный комфорт. Пассажиры второго ряда имеют в распоряжении пространство для плеч в 1485 мм и пространство для ног в 920 мм. Сиденья могут откидываться на 135 градусов. Для удобства пассажиры могут управлять функциями автомобиля с помощью голосовых команд.

Роботакси Baidu RT6

Планируется, что к концу 2024 года на улицах Уханя будет развернуто до 1000 роботов RT6. Apollo Go, подразделение Baidu, управляющее парком автомобилей, быстро приближается к рентабельности и планирует расширить свой сервис на другие города Китая.

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Источник: CarNewsChina