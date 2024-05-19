Названы подержанные китайские автомобили, которые доставят меньше всего проблем

«Автодом» признал Chery и Geely наиболее предпочтительным выбором на вторичке

В последние годы китайские кроссоверы завоевали значительную популярность на российском рынке. Они привлекают покупателей доступной ценой, современным дизайном и технологическим оснащением. Однако при выборе подержанного китайского кроссовера важно знать, какие модели являются наиболее надежными и выгодными для приобретения.

По мнению специалистов «Автодома», крупнейшего автодилера в России, лучшим выбором среди подержанных китайских кроссоверов являются те, которые уже давно продаются в стране официально. К таким моделям относятся:

Chery: Chery Tiggo 4, Chery Tiggo 7, Chery Tiggo 8

Geely: Geely Atlas, Geely Coolray, Geely Tugella

Exeed: Exeed TXL, Exeed VX

Haval: Haval Jolion, Haval H6, Haval F7

Эти кроссоверы стабильно лидируют в рейтингах продаж и отличаются хорошей надежностью и качеством сборки. Кроме того, на них всегда есть запасные части, что облегчает ремонт и обслуживание.

По словам Андрея Гришакова, директора департамента автомобилей с пробегом «Автодома», на вторичном рынке можно встретить китайские автомобили, у которых еще не закончилась официальная гарантия. Такие машины будут наиболее выгодными для приобретения, поскольку они находятся в хорошем техническом состоянии и защищены от поломок в течение определенного срока.

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Источник: Российская газета