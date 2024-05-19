Современные телефоны научились бороться с укачиванием в дороге

Apple представила новую функцию Vehicle Motion Cues для уменьшения укачивания

Прощай, тошнота в пути! Apple представила новую функцию Vehicle Motion Cues, призванную стать настоящим спасением для тех, кто страдает от укачивания в автомобиле.

На экране вашего iPhone или iPad во время движения будут отображаться анимированные точки, имитирующие движение транспортного средства.

Vehicle Motion Cues

Как объяснили в Apple, укачивание зачастую вызвано сенсорным конфликтом: неподвижное изображение на экране не совпадает с ощущениями движения, которые вы получаете.

Vehicle Motion Cues решает эту проблему. При поворотах налево точки будут смещаться вправо. При ускорении точки будут подниматься с нижней части экрана к верхней. При торможении - наоборот, опускаться.

Таким образом, ваш мозг будет получать единый сигнал о движении, что поможет уменьшить укачивание и сделать поездку более комфортной.

Также пользователь может выбрать автоматический режим отображения точек или включать/выключать их вручную через Центр управления.

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Источник: Carscoops