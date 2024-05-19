Как не убить двигатель перегревом? Советы эксперта

Моторист составил список причин, по которым двигатель может перегреться в пробке

Автомобили с пробегом чаще всего страдают от этой проблемы в теплое время года. Специалист по ремонту двигателей рассказал, что перегрев может быть вызван разными причинами: от качества антифриза до состояния деталей системы охлаждения.

Основные причины перегрева:

Низкое качество антифриза, который может засорить систему охлаждения.

Неисправность датчиков температуры или вентиляторов.

Состояние старых резиновых патрубков, склонных к трещинам.

Изношенные хомуты и прокладки, приводящие к утечкам.

Загрязнённый термостат, нарушающий циркуляцию жидкости.

Засоренный радиатор, снижающий эффективность теплопередачи.

Для предотвращения перегрева рекомендуется регулярно проверять и обслуживать систему охлаждения, выбирать качественные антифриз и моторное масло, поддерживать их уровень и чистить радиатор не реже одного раза в два года.

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Источник: njcar.ru