Как не убить двигатель перегревом? Советы эксперта
Моторист составил список причин, по которым двигатель может перегреться в пробке
Автомобили с пробегом чаще всего страдают от этой проблемы в теплое время года. Специалист по ремонту двигателей рассказал, что перегрев может быть вызван разными причинами: от качества антифриза до состояния деталей системы охлаждения.
Основные причины перегрева:
- Низкое качество антифриза, который может засорить систему охлаждения.
- Неисправность датчиков температуры или вентиляторов.
- Состояние старых резиновых патрубков, склонных к трещинам.
- Изношенные хомуты и прокладки, приводящие к утечкам.
- Загрязнённый термостат, нарушающий циркуляцию жидкости.
- Засоренный радиатор, снижающий эффективность теплопередачи.
Для предотвращения перегрева рекомендуется регулярно проверять и обслуживать систему охлаждения, выбирать качественные антифриз и моторное масло, поддерживать их уровень и чистить радиатор не реже одного раза в два года.
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Источник: njcar.ru
Фото:Depositphotos
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19.05.2024
Фото:Depositphotos
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