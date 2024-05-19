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Как не убить двигатель перегревом? Советы эксперта

Моторист составил список причин, по которым двигатель может перегреться в пробке

Автомобили с пробегом чаще всего страдают от этой проблемы в теплое время года. Специалист по ремонту двигателей рассказал, что перегрев может быть вызван разными причинами: от качества антифриза до состояния деталей системы охлаждения.

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Основные причины перегрева:

  • Низкое качество антифриза, который может засорить систему охлаждения.
  • Неисправность датчиков температуры или вентиляторов.
  • Состояние старых резиновых патрубков, склонных к трещинам.
  • Изношенные хомуты и прокладки, приводящие к утечкам.
  • Загрязнённый термостат, нарушающий циркуляцию жидкости.
  • Засоренный радиатор, снижающий эффективность теплопередачи.

Для предотвращения перегрева рекомендуется регулярно проверять и обслуживать систему охлаждения, выбирать качественные антифриз и моторное масло, поддерживать их уровень и чистить радиатор не реже одного раза в два года.

Источник: njcar.ru

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
19.05.2024
Фото:Depositphotos
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