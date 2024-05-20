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Адвокат Миронов рассказал о новом наказании для...

За скрытые номера автомобилей водителей будут наказывать по-новому

Адвокат Миронов рассказал о новом наказании для водителей за номера-перевертыши

В российском законодательстве может появиться отдельная статья, предусматривающая ответственность автовладельцев за использование устройств, скрывающих госномер, так называемые «перевертыши». Об этом в беседе с корреспондентом агентства «Прайм» заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

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Речь идет о статье 12.2 Кодекса административных правонарушений (КоАП).

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Действующая статья предполагает равную ответственность за управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков и за сокрытие номеров, их видоизменение любым способом, в том числе с использованием устройств или материалов, препятствующих идентификации. За нарушение предусмотрен штрафом в размере 5000 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

«МВД обратило внимание на рост числа правонарушений с сокрытием номеров автомобиля, причем именно с использованием устройств, так называемых "перевертышей", и предложило добавить в ст.12.2 КоАП отдельную часть - 2.1, предусматривающую ответственность исключительно за использование устройств, скрывающих госномер», – объясняет юрист.

Авторы инициативы считают, что наказание в виде нужно исключить, а срок лишения водительских прав увеличен необходимо увеличить до года или полутора лет с конфискацией самих устройств.

«Таким образом, ответственность за сокрытие номера листом бумаги или грязью МВД предлагает оставить прежней, а увеличить лишь за те случаи сокрытия, где используются устройства, те самые "перевертыши”» – уточняет собеседник агентства.

Стоит отметить, что данная инициатива пока в стадии рассмотрения, поэтому говорить о том, что в России увеличена ответственность за сокрытие номерных знаков с использованием устройств пока преждевременно, резюмировал Миронов.

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Источник: 1prime.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Елена Никитченко/ТАСС
20.05.2024
Фото:Елена Никитченко/ТАСС
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