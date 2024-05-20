На эти марки китайских авто есть проблемы с запчастями — эксперты назвали причину

Эксперты рассказали, когда стабилизируется рынок запчастей для машин из Китая

Российский рынок запчастей отреагировал на изобилие автомобильных марок из Китая и у большинства из которых налажено производство и поставка аналогов расходников. Об этом рассказали эксперты авторынка. заместитель генерального директора «ЕвроАвто» Илья Плисов.

По словам заместителя генерального директора «ЕвроАвто» Ильи Плисова китайские автопроизводители даже разместили в России склады с ассортиментом от нескольких тысяч SKU. Несмотря на это, в случае серьезного ДТП некоторых запчастей приходится ждать до двух-трех месяцев.

Директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Татьяна Овчинникова подтвердила, что с обеспечением запчастей для китайских автомобилей есть ряд сложностей, особенно с новыми и редкими марками.

«Нет доступной информации о технологиях ремонта, нет каталогов запчастей и данных о модификациях. Конечно, мы постепенно накапливаем собственные данные, аккумулируем опыт всех наших станций, но ситуации, когда ты заказываешь деталь к автомобилю, а приходит нечто совершенно иное – длиннее, короче или вообще другой конфигурации – все еще случаются часто», – уточнила Овчинникова.

В свою очередь, сооснователь сети умных автосервисов «Вилгуд» Барно Турсунова предположила, что ситуация стабилизируется через 5-10 лет, и все, даже самые сложные проблемы, будут решены. Но в ближайшие несколько лет ситуация на рынке запчастей с большой долей вероятности будет непостоянной.

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Источник: autostat.ru