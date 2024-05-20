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Осторожно, новый развод при продаже машин!

Жительницу Кабардино-Балкарии поймали на афере с продажей машин в онлайн-лотерее

Сотрудники угрозыска Чегемского района Кабардино-Балкарской Республики задержали жительницу Чегема, подозреваемую в серии мошенничеств. Как выяснила полиция, эта ранее судимая особа находила в интернете объявления о продаже машин и писала собственникам с предложением: разыграть свои машины в лотореях, которые она якобы проводит в мессенджерах. Владельцам авто она сулила высокую прибыль.

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Если человек соглашался (а по приведенной ниже сумме вы поймете, что таковые вполне успешно находились), мошенница встречалась с ним, забирала машину и... продавала ее третьим лицам! Никаких лотерей она не проводила, а вырученные деньги использовала по собственному усмотрению.

«В настоящее время сотрудниками полиции установлена причастность подозреваемой к четырем таким аферам. Кроме того, у одного из потерпевших жительница Чегема заняла 1,2 млн рублей под предлогом их инвестирования в свою деятельность. Женщина пообещала вернуть денежные средства, однако сразу после их получения перестала отвечать на звонки. Общая сумма причиненного заявителям ущерба составила 6 850 000 рублей», – сообщила пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

В отношении этой чудесной женщины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Расследование продолжается – пока неизвестно, сколько всего человек ей удалось облапошить...

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Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
20.05.2024
Фото:Depositphotos
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