«Газпромнефть-СМ» представила продукцию для металлообработки на международной выставке

«Газпромнефть – смазочные материалы» представила линейку высокотехнологической продукции на одной из крупнейших выставок «Металлообработка-2024», организованной при поддержке Минпромторга России.

Смазочно-охлаждающие жидкости, разработанные Научно-исследовательским центром «Газпромнефть-СМ», удостоились высокой оценки со стороны профессионального сообщества. Форум собрал около 1400 компаний из 7 стран.

Современные смазочно-охлаждающие жидкости «Газпромнефть-СМ» применяются в большинстве операций обработки черных и цветных металлов. Особая композиция компонентов позволяет продлить срок эксплуатации оборудования в условиях интенсивной работы. Смазочные материалы обеспечивают антикоррозионную защиту и отвод тепла из зоны контакта инструмента и детали, что существенно повышает качество готовых изделий. На выставке металлообрабатывающим компаниям представили ассортимент водосмешиваемых, масляных и прочих смазочно-охлаждающих жидкостей «Газпромнефть-СМ», которые пользуются высоким спросом на рынке.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»: