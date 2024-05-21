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«Газпромнефть-СМ» представила продукцию для металлообработки на международной выставке

«Газпромнефть – смазочные материалы» представила линейку высокотехнологической продукции на одной из крупнейших выставок «Металлообработка-2024», организованной при поддержке Минпромторга России.

Смазочно-охлаждающие жидкости, разработанные Научно-исследовательским центром «Газпромнефть-СМ», удостоились высокой оценки со стороны профессионального сообщества. Форум собрал около 1400 компаний из 7 стран.


Современные смазочно-охлаждающие жидкости «Газпромнефть-СМ» применяются в большинстве операций обработки черных и цветных металлов. Особая композиция компонентов позволяет продлить срок эксплуатации оборудования в условиях интенсивной работы. Смазочные материалы обеспечивают антикоррозионную защиту и отвод тепла из зоны контакта инструмента и детали, что существенно повышает качество готовых изделий. На выставке металлообрабатывающим компаниям представили ассортимент водосмешиваемых, масляных и прочих смазочно-охлаждающих жидкостей «Газпромнефть-СМ», которые пользуются высоким спросом на рынке.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»:

«Современные смазочные материалы повышают эффективность и производительность оборудования крупнейших промышленных предприятий страны. Мы не только постоянно совершенствуем линейку продукции для металлургии и металлообработки, но и предоставляем комплекс передовых цифровых и технологических сервисов, которые помогают обеспечивать надежную и бесперебойную работу техники».

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Фото:Дмитрий Верхоробин
Количество просмотров 3
21.05.2024
Фото:Дмитрий Верхоробин
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