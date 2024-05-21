Россияне перед отпуском массово скупают кабриолеты — спрос за год вырос на 20%

Авито Авто: спрос на кабриолеты в РФ с марта по май 2024 года вырос почти на 60%

Рынок кабриолетов с пробегом в России вырос за год на 20%, а самой популярной моделью признан Ford Mustang, средняя цена которого составляет 3,2 млн рублей. Такими данными с «Газетой.Ru» после проведенного исследования поделились специалисты «Авито Авто».

«В преддверии летнего сезона спрос на автомобили со складывающимся верхом стал быстро расти. В период с середины марта по май 2024 года он увеличился на 57%, тогда как год к году – на 20%», – говорится в сообщении аналитиков.

На втором месте по востребованности в России после кабриолета Ford Mustang оказались сразу две модели Mercedes-Benz: SL-class – средняя цена 3,3 млн рублей, и SLK-class – цена на эту модель стартуют от 1,6 млн рублей.

Также в топ-5 популярных моделей вошли BMW Z4 (4,6 млн рублей) и двухдверный BMW 3 series (2 млн рублей).

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Источник: gazeta.ru