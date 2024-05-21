Смотрите, на что способен этот скоростной «вагон»!

Стал известен еще один участник «За РУЛЕМ ФЕСТ» – это Dodge Magnum STR8

Всего около месяца остается до 23 июня – в этот день в подмосковном RDRC Racepark пройдет крупнейший автомобильный праздник под названием «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ». А центральным его событием станет дрэг-рейсинг: традиционная зрелищная дистанция в 402,3 м, быстрые гонщики со всей страны на самых ярких авто. Посетители воочию увидят дрэгстеры, промоды, фаникары и классические автомобили.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

По регламенту, все заезды будут разделены на пять классов, названные по количеству секунд, из которых на заданной дистанции способен «выехать» участник: «12 секунд», «13 секунд», «14 секунд», «15 секунд» и «Гандикап» – смешанный класс для самых быстрых и самых медленных машин.

Dodge Magnum STR8

Чтобы было представление о том, что за техника нас ждет на фестивале, «За рулем» готов представить одного из участников. В самом быстром классе поедет Dodge Magnum STR8 – под управлением своего владельца Максима Гузенкова. Давайте познакомимся с ними обоими поближе.

Все из-за любви к V8

Максиму 35 лет, и он с детства увлекался автомобилями, а потому быстро стал участником разного рода уличных гонок, но «когда узнал о возможности ездить легально», сразу же перешел на светлую сторону – так он нам сообщил. Максим работает в техцентре BMW, но всегда был фанатом больших атмосферных моторов.

А посему ныне он не приемлет иного «сердца» под капотом машины, кроме V8 – помимо показанного тут здесь гоночного Доджа есть еще машина на повседнев и внедорожник жены... Собственно, вокруг V8 все когда-то и закрутилось: в 2015 году Максим поездил на Chrysler 300C с движком Hemi 5.7 и влюбился в семейство машин на этой платформе.

Преображение

После этого владелец купил... обычный Dodge Magnum 2005 года, но планы на него были обширные: самостоятельный свап приобретенного двигателя от Jeep Grand Cherokee WK1 STR8 (Hemi 6.1) и долгое кропотливое дооснащение его необходимыми спортивными компонентами.

Dodge Magnum STR8

Большая часть установленных «железок» тестировалась на стенде, чтобы понимать, какой именно дает прирост та или иная из них. Максим владеет автомобилем уже четыре года, с первого дня он понимал, что берет ее под проект, и поэтому строит по сей день.

Он вам не «овощ»!

Все предубеждения по поводу «медленных универсалов» вы можете оставить на въезде на наш фестиваль. Да, изначально здесь стоял мирный 2.7 на 180 л.с., но установленный сейчас Hemi 6.1 выдает 460 л.с. Давайте взглянем на краткий спек-лист этого автомобиля:

«горбатый» вал Comp Cams 224/228

портированные ГБЦ

поднята СЖ

титановые тарелки

впускной коллектор от версии срт8 6.4 (более «холодный»)

фильтр нулевого сопротивления K&N

«холодный» термостат (на 82°С)

дроссель 90 мм Arrington (с входами под Нитрос)

равнодлинные коллектора American Racing Headers

кастомная выхлопная трасса 76 мм

«короткая» главная пара (три разных редуктора, каждый под свои цели)

разноширокие диски Work с большой полкой

дополнительный радиатор охлаждения АКП

коробка перебранная, с усилением (поднято давление, «стреляет» как DSG)

винтовая подвеска KW Suspensions с регулировкой высоты и жесткости

При покупке этот автомобиль стоил около 500 тысяч рублей, а на данный момент в него вложено еще около 2 млн рублей...

Dodge Magnum STR8

Уже скоро!

Как следует рассмотреть этот потрясный Dodge Magnum STR8, убедиться в его мощи на трассе дрэг-рейсинга и даже пообщаться с владельцем можно будет уже совсем скоро – на большом автомобильном празднике, который зовется «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ». Осталось дождаться 23 июня.

Для всех зрителей – огромнейший спектр развлечений и активностей. Тут и полеты на вертолете, и поездки на гоночном такси, и стрельба в тире... А для настоящих храбрецов будет доступно родео с электрическим быком! Кроме того, вас ждут уникальные ретроавтомобили, тест-драйвы новинок автопрома, болельщицкие призы... и большой вечерний концерт модной группы! Приезжайте на RDRC. Будет круто!



«ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»: будет здорово!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

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