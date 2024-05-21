Россияне стали чаще покупать люкс — эти три бренда занимают 90% от объема продаж

Bentley и Lamborghini стали лидерами продаж апреля на рынке люксовых машин в РФ

На автомобильном рынке России по итогам апреля 2024 года реализовано 67 новых автомобилей сегмента Luxury, этот показатель на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» и на основании собственного мониторинга.

Отмечается, что самыми популярными марками в этом сегменте стали британский Bentley и итальянский Lamborghini. Всего в середине весны было продано 22 экземпляра таких автомобилей. Также в топ-3 вошел еще один «британец» – Rolls-Royce с результатом 16 проданных единиц. Эти три бренда занимают 90% от общего объема продаж новых люксовых автомобилей в России.

Что касается моделей, то абсолютным лидером сегмента Luxury 2023 года стал итальянский кроссовер Lamborghini Urus. В апреле текущего года эта модель разошлась тиражом в 19 штук. В рейтинг также вошли попали Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan – 2 и 8 экземпляров соответственно.

Всего за первые четыре месяца с я нваря по апрель 2024 года в России реализовали 192 новых люксовых автомобиля. Это на 41% больше, чем в январе-апреле 2023 года.

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Источник: autostat.ru