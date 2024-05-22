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Моторные масла на российском рынке по-прежнему соответствуют мировым стандартам

Локализованный в Калужской области бренд Takayama расширяет список допусков и одобрений на масла российской линейки.

В мае 2024 года масла Takayama Safetec 5W-30 получили одобрение Американского института нефти (API), в очередной раз доказав соответствие международным стандартам.

К весне 2024 года моторные масла компании стали соответствовать стандартам ведущих отраслевых ассоциаций, таких как API, ILSAC и ACEA. В частности, речь идёт о высокотехнологичных линейках масел Adaptec, Zerotec, Safetec, Adaptec Plus и PAOTec.

Ранее серия масел для дизельных двигателей Takayama Diesel также получила одобрения ведущих производителей грузовых автомобилей, в числе которых Volvo, Renault и Mack.

Какое моторное масло подойдет для лета

В первой половине 2024 года компания собирается получить подтверждение соответствия стандартам API для ряда синтетических продуктов, а также «энергосберегающего» уровня ILSAC GF-6B для нескольких типов масел Takayama востребованной вязкостью 0W-16.

Производитель также планирует направить заявку на получение официального одобрения Mercedes-Benz для моторных масел вязкостью 0W-30, 5W-30, 5W-40 и 10W-40.

Источник: Takayama

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За РулемАлексеева Елена
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 10
22.05.2024
Фото:«За рулем»
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