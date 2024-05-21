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Еще один кроссовер попал под масштабную отзывную кампанию — называем причину

Changan анонсировал отзыв более 200 тысяч кроссоверов CS55 Plus из-за сбоя ПО

Один из ведущих автопроизводителей Changan анонсировал в Китае масштабную отзывную кампанию, отзыву подлежат более 200 тысяч кроссоверов CS55 Plus.

Поводом для отзыва послужил сбой программного обеспечения блока управления информационно-развлекательной системой, из-за которого изображение с камеры кругового обзора может быть некорректным.

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«Для некоторых автомобилей, подпадающих под действие настоящего отзыва, из-за отклонений в программном обеспечении информационно-развлекательного блока управления изображение, отображаемое камерой объемного обзора 360 °, может быть ненормальным, что влияет на поле зрения водителя при движении задним ходом, увеличивает риск столкновения транспортного средства и создает риски для безопасности», – говорится в сообщении компании.

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В общей сложности отзыву подлежат 203 414 автомобилей Changan CS55 Plus, произведенных в период с 8 июля 2021 года по 14 марта 2023 года. Всем владельцам попавших под отзыв автомобилей предписано посетить сервисные центры для обновления программного обеспечения.

Источник: Autohome

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Changan
Количество просмотров 1
21.05.2024
Фото:Changan
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Отзывы о Changan CS55 Plus

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

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