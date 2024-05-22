Первые погрузчики от Ростсельмаша – вот что о них известно

Ростсельмаш представил первые образцы дорожно-строительной техники

Специализирующийся на производстве сельхозтехники Ростсельмаш представил первые образцы нового для себя сегмента – дорожно-строительной техники. На сегодняшний день произведены первые образцы: фронтальный и телескопический погрузчик, которые проходят испытания. Выпуск опытно-промышленной партии планируется в 2025 году, а начало серийного производства - в 2026 году.

Фронтальный погрузчик WL 530 сочетает в себе высокую эффективность работы и низкие эксплуатационные затраты, считают в Ростсельмаше. Он оснащен скальным ковшом объемом 3 куб.м, рассчитан на тяжелые условия эксплуатации и способен поднимать груз весом до 5 тонн, а Z-образная конструкция стрелы обеспечивает высокий момент отрыва.

Фронтальный погрузчик WL 530

Телескопический погрузчик TLH 740 создан в ответ на потребность предприятий в высокопроизводительной и надежной технике. Он может быть использован при проведении строительных, сельскохозяйственных и коммунальных работ. Машина имеет грузоподъемность 4 тонны и максимальную высоту подъема стрелы – 7 метров, а гидравлические выводы, расположенные на оголовке стрелы и в задней части погрузчика позволяют подключать практически любое дополнительное оборудование.

Телескопический погрузчик TLH 740

При разработке новой линейки особое внимание было уделено улучшению условий работы оператора – продуманная система вентиляции, регулировка по нескольким параметрам рулевого колеса и кресла, низкий показатель вибрации, уровень шума не выше 76 дБ позволяют водителю чувствовать себя комфортно в течение самой напряженной рабочей смены. Ростсельмаш позаботился и о безопасности - кабина погрузчика сертифицирована согласно международным стандартам ROPS и FOPS.

Валерий Мальцев, генеральный директор Ростсельмаш:

– Фронтальные и телескопические погрузчики – первый сегмент рынка ДСТ, на который мы выходим. В будущем компания планирует представить и другие типы техники для дорожно-строительных работ. Диверсификация производства – один из ключевых векторов развития компании.

На рынке ДСТ Ростсельмаш делает первые шаги, но мы уверены в успехе своего начинания. За 95 лет коллективом накоплен большой опыт создания специализированной техники, расширения ассортимента, построения компании-фуллайнера. На каждом историческом этапе главным принципом деятельности для нас остается предоставление клиентам наиболее эффективных и выгодных для них технических решений. Этого принципа мы придерживаемся и на новом для себя рынке.

Компания создавала новые машины, опираясь на имеющийся опыт в проектировании, используя конструкторские решения и наработки своей инженерной школы. В технике использованы преимущественно компоненты собственного производства или отечественных производителей. Благодаря этому Ростсельмаш готов предложить технику с лучшим соотношением цены и качества, говорят в компании.

Фронтальный и телескопический погрузчики будут впервые представлены на выставке СТТ EXPO в Москве на выставочной площадке Крокус Экспо. Ознакомиться экспозицией Ростсельмаш можно будет с 28 по 31 мая в павильоне №2, зал 5, стенд 5-220. Гости компании могут получить бесплатный билет на выставку, зарегистрировавшись на сайте ctt-expo.ru.