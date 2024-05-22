5 рисков при покупке китайских машин: что следует знать

Адвокат назвал проблемы, которые могут возникнуть при покупке китайских машин

Доля китайских автомобилей на российском рынке стремительно растет, однако вместе с этим приходят и определенные риски для покупателей, отметил адвокат Алексей Глазунов. Он рассказал, что следует учитывать перед приобретением китайского автомобиля.

Запчасти

Отсутствие запасных частей в официальных дилерских центрах может стать серьезной проблемой для владельцев. Заказ деталей у производителя может занять продолжительное время, особенно если речь идет о комплектующих, связанных с электроникой.

Сервис и гарантии

Несмотря на растущую популярность китайских авто, многие производители еще не разработали эффективную систему сервиса и гарантии, что может привести к сложностям с диагностикой и обслуживанием. Поэтому рекомендуется выбирать официальных дилеров с разветвленной сетью сервисных центров. Как правило, продавцы заявляют о большом гарантийном сроке, не вдаваясь в подробности. По факту же гарантия на отдельные элементы конструкции разная. Например, на кузов 5 лет, на электронику - 1 год, на ходовую часть - 6 месяцев и т. д.

Разница в деталях

Кроме того, китайские автомобили могут иметь различия в деталях и характеристиках даже в рамках одной модели из разных партий. Это связано с постоянными модернизациями и усовершенствованиями, которые производители вносят без соответствующих изменений в документацию. Как итог - в одной и той же модели, выпущенной в разных партиях, могут быть не взаимозаменяемые детали.

Нерусифицированный интерфейс

Китайские автомобили всегда оснащены большим количеством электронных функций. Некоторые производители также не русифицируют интерфейс и не предоставляют своевременные обновления для электронных систем, что может создать неудобства при использовании автомобиля.

Нарушение технологии сборки

Кроме того, из-за постоянной спешки, некоторые производители могут нарушать технологию сборки. Из-за неправильной сборки и недостаточной обработки металлических соединений, владельцы машин могут столкнуться с коррозией. Придется обращаться за гарантийным ремонтом, но это может занять продолжительное время из-за большого количества запросов.

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Источник: «Российская газета»