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Лучше, чем просто гибрид: в Корее разрабатывают инновационный кроссовер

Hyundai разрабатывает кроссовер GV70 EREV с запасом хода до 900 км

Южнокорейский промышленный конгломерат Hyundai Motor Group разрабатывает автомобиль с расширенным диапазоном электрического хода (EREV), способный проехать на электротяге до 200 км. Инновационный проект основан на модели Genesis GV70.

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Разработки ведут специалисты исследовательского института Hyundai и Kia Namyang, планируется, что у автомобилей EREV запас хода на электротяге будет увеличен с возможностью подзарядки батареи от двигателя внутреннего сгорания.

Еще два китайских кроссовера нашей сборки: как едут? Сколько стоят? Какой круче?

Несмотря на то, что EREV позиционируются как электромобили, они оснащены и двигателем внутреннего сгорания, и электродвигателем.

У традиционных PHEV, как правило, максимальный запас хода на электротяге составляет порядка 100 км. А технология EREV позволяет достичь показателя более 200 км благодаря батарее емкостью в среднем 40 кВтч. Таким образом, суммарный запас хода GV70 EREV может достигать более 900 км.

Hyundai Motor Group ставит в приоритет решение проблемы короткого запаса хода традиционных гибридов, чтобы получить конкурентное преимущество на активно развивающемся рынке. Переход от ДВС к электромобилям является для компании стратегическим шагом, и корейцы решительно настроены преодолеть этот вызов.

Источник: 32cars.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
22.05.2024
Фото:Unsplash
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