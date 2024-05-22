Лучше, чем просто гибрид: в Корее разрабатывают инновационный кроссовер
Южнокорейский промышленный конгломерат Hyundai Motor Group разрабатывает автомобиль с расширенным диапазоном электрического хода (EREV), способный проехать на электротяге до 200 км. Инновационный проект основан на модели Genesis GV70.
Разработки ведут специалисты исследовательского института Hyundai и Kia Namyang, планируется, что у автомобилей EREV запас хода на электротяге будет увеличен с возможностью подзарядки батареи от двигателя внутреннего сгорания.
Несмотря на то, что EREV позиционируются как электромобили, они оснащены и двигателем внутреннего сгорания, и электродвигателем.
У традиционных PHEV, как правило, максимальный запас хода на электротяге составляет порядка 100 км. А технология EREV позволяет достичь показателя более 200 км благодаря батарее емкостью в среднем 40 кВтч. Таким образом, суммарный запас хода GV70 EREV может достигать более 900 км.
Hyundai Motor Group ставит в приоритет решение проблемы короткого запаса хода традиционных гибридов, чтобы получить конкурентное преимущество на активно развивающемся рынке. Переход от ДВС к электромобилям является для компании стратегическим шагом, и корейцы решительно настроены преодолеть этот вызов.
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Источник: 32cars.ru