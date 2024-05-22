Более 50 тысяч бронирований за час — кроссовер произвел фурор

Ажиотажный спрос на кроссовер Mahindra XUV 3XO за час превысил 50 тысяч заявок

Новый компактный внедорожник XUV 3XO от индийского автопроизводителя Mahindra & Mahindra Ltd. всего за час после старта предзаказов собрал более 50 тысяч заявок.

Причем в первые 10 минут было оформлено более 27 тысяч запросов на XUV 3XO. Такой ажиотажный спрос объясняется выдающимся дизайном новинки, премиальным интерьером, комфортом, передовыми технологиями, высокой производительностью и повышенными стандартами безопасности.

Mahindra XUV 3XO

Сообщается, что первые покупатели начнут получать свои XUV 3XO уже 26 мая текущего года. Чтобы удовлетворить такой высокий спрос, производитель уже выпустил более 10 тысяч автомобилей. Одним из приоритетов Mahindra является забота о клиенте и его удовлетворенность, поэтому компания стремится вовремя доставить автомобили. Примечательно, что заказы принимаются не только в авторизованных дилерских центрах Mahindra, но и онлайн.

XUV 3XO покорил авторынок и высоко поднял планку для производителей компактных внедорожников в Индии. Таким образом Mahindra закрепила свой статус лидера в производстве SUV, задав новый вектор развития для конкурентов.

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Источник: mahindra.com