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Эксперт рассказала о мерах борьбы с контрафактом на рынке автозапчастей

Эксперт Колосунина: на рынке России на 28% выросла доля поддельных запчастей

Доля поддельных автозапчастей на авторынке России достигла рекордных 28%, особенно остро проблема контрафакта ощущается в низкобюджетных и массовых категориях. Об этом «Известиям» рассказала директор по маркетингу и коммуникациям НПК «АВТОПРИБОР» Татьяна Колосунина.

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«Заметная тенденция – рост объема подделок до рекордных 28%, которые продолжают проникать на российский рынок, в том числе из-за непрозрачных цепочек поставок. Также многие ритейлеры фиксируют увеличение сроков доставки автокомпонентов и задержки на таможне», – подчеркнула собеседник издания.

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По мнению Колосуниной, для решения создавшейся проблемы необходимы совместные усилия производителей, дистрибьюторов и органов власти.

«Важно усилить контроль качества, внедрить системы идентификации и маркировки товаров, а также повысить информированность потребителей о рисках приобретения поддельных деталей», – убеждена эксперт.

При этом Колосунина отметила, что отечественные производители автокомпонентов развиваются и наращивают объемы, причем многие из них уже заменили импортные аналоги. Таким образом предприятия успешно конкурируют с оставшимися на авторынке РФ зарубежными производителями. Кроме того, российские производители запчастей выходят на международный рынок и постепенно занимают свою нишу.

Благодаря внедрению комплексного тестирования конечного продукта (например, систем стеклоочистки), отмечается рост качества автокомпонентов российского производства, констатирует Колосунина. Этому способствует и серьезная многоуровневая проверка запчастей, резюмировала эксперт.

Источник: iz.ru

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Фото:Depositphotos
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Фото:Depositphotos
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