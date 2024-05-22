Росгвардия «повязала» крупных сбытчиков героина (видео)

В Твери задержали двух мужчин, пытавшихся сбыть почти килограмм героина

Успешно отработав имеющуюся оперативную информацию, сотрудники ОНК УМВД России вышли на след двух уроженцев ближнего зарубежья, подозреваемых в преступных планах. По версии следственных органов, эти мужчины в возрасте 25 и 28 лет пытались сбыть в Тверской области крупную партию наркотика. При поддержке бойцов Росгвардии их задержали у одного из домов на улице Фадеева.

«В легковом автомобиле, на котором мужчины приехали в столицу региона, полицейские в ходе досмотра обнаружили и изъяли 529 свертков с порошкообразным веществом общим весом порядка 780 граммов. В шести произвольно отобранных для исследования свертках эксперты областной полиции выявили героин», – сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Против мужчин уже возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ. Источник сообщает, что до избрании меры пресечения фигуранты будут находиться в изоляторе временного содержания. Расследование продолжается.

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Источник: МВД Медиа