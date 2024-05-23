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В Санкт-Петербурге поймали пьяных любителей уличного дрифта (видео)

Полиция Санкт-Петербурга за два дня поймала семь нетрезвых уличных гонщиков

В конце прошлой недели полиция Санкт-Петербурга получила информацию о готовящейся на Крестовском острове двухдневной «сходке» любителей экстремального вождения. Известна была и конкретная локация – территория спортивного комплекса «Газпром Арена». Понятное дело, что полиция такие мероприятия не поощряет, поэтому сотрудники «осуществили профилактические мероприятия».

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«В результате проведенной работы полицейские установили семь участников экстремальных заездов, которые сели за руль машины в состоянии алкогольного опьянения. Ещё 46 водителей были направлены на медицинское освидетельствование с целью проверки на предмет употребления наркотиков. Всего сотрудники полиции выявили около 200 нарушений Правил дорожного движения во время двухдневного мероприятия для любителей экстремального вождения», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

На приложенном к сообщению видео не зафиксирован ни один факт положительного теста на алкоголь в ходе освидетельствования на месте, однако это, конечно, не указывает на отсутствие нетрезвых. Удивляет длительность действа: поняв, что полиция не даст «развлекаться», во второй день можно было не приезжать...

Полиция проверила и машины уличных дрифтеров, в результате чего почти полсотни автомобилей отправились на штрафстоянку – по подозрению на измененные номера агрегатов. Если подозрения подтвердятся, владельцам грозит уголовная ответственность...

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Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
23.05.2024
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