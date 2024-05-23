В Санкт-Петербурге поймали пьяных любителей уличного дрифта (видео)

Полиция Санкт-Петербурга за два дня поймала семь нетрезвых уличных гонщиков

В конце прошлой недели полиция Санкт-Петербурга получила информацию о готовящейся на Крестовском острове двухдневной «сходке» любителей экстремального вождения. Известна была и конкретная локация – территория спортивного комплекса «Газпром Арена». Понятное дело, что полиция такие мероприятия не поощряет, поэтому сотрудники «осуществили профилактические мероприятия».

«В результате проведенной работы полицейские установили семь участников экстремальных заездов, которые сели за руль машины в состоянии алкогольного опьянения. Ещё 46 водителей были направлены на медицинское освидетельствование с целью проверки на предмет употребления наркотиков. Всего сотрудники полиции выявили около 200 нарушений Правил дорожного движения во время двухдневного мероприятия для любителей экстремального вождения», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

На приложенном к сообщению видео не зафиксирован ни один факт положительного теста на алкоголь в ходе освидетельствования на месте, однако это, конечно, не указывает на отсутствие нетрезвых. Удивляет длительность действа: поняв, что полиция не даст «развлекаться», во второй день можно было не приезжать...

Полиция проверила и машины уличных дрифтеров, в результате чего почти полсотни автомобилей отправились на штрафстоянку – по подозрению на измененные номера агрегатов. Если подозрения подтвердятся, владельцам грозит уголовная ответственность...

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Источник: МВД Медиа