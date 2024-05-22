КАМАЗ и МАЗ ведут переговоры о создании холдинга со штаб-квартирой в Москве

В КАМАЗе подтвердили переговоры с белорусским МАЗом об унификации компонентов

Руководство производителя грузовых автомобилей и дизельных двигателей КАМАЗ обсуждает варианты сотрудничества с ведущим предприятием Белоруссии по производству тяжелых коммерческих автомобилей МАЗ. Информацию о переговорах ресурсу «БИЗНЕС Online» подтвердил руководитель пресс-службы российского автогиганта Олег Афанасьев.

Стороны обсуждают использование в грузовиках общих компонентов российского и белорусского производства, в частности, на повестке стоит вопрос о разработке единых агрегатов трансмиссий.

«Переговоры еще идут. Мы всегда выступали за интеграцию в области компонентов с белорусскими производителями и часть компонентов уже давно там закупаем. Унификация компонентов с МАЗом повысит рентабельность производства компонентов за счет масштабов и будет влиять на стоимость грузовиков обоих производителей», – уточнили в пресс-службе КАМАЗа.

Отмечается, что делегация из представителей Белоруссии посетила несколько предприятий Закамья. В рамках этого визита прошло X заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству между Белоруссией и Татарстаном. В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик, а также чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой и др.

Напомним, два года назад ведущие предприятия в сегменте машиностроения двух стран выразили намерения интегрировать общие усилия в сфере производства автомобилей с использованием беспилотных и интеллектуальных систем и в других направлениях. Сотрудничество в этой сфере обсуждалось еще 13 лет назад – речь шла о создании холдинга «Росбелавто» со штаб-квартирой в Москве. Но сделка так и не состоялась, последнее заседание по этому вопросу состоялось в 2014 году.

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Источник: БИЗНЕС Online