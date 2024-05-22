#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Чтобы не закипеть в пробке: эти системы нужно проверить в автомобиле перед летом
22 мая
Чтобы не закипеть в пробке: эти системы нужно проверить в автомобиле перед летом
Эксперт Родионов рассказал, что нужно проверить...
Не за рыбой, а с целью транзита: в АТОР ответили на планы финнов открыть границу с РФ
22 мая
Не за рыбой, а с целью транзита: в АТОР ответили на планы финнов открыть границу с РФ
АТОР: власти Финляндии ищут варианты для...
КАМАЗ и МАЗ ведут переговоры о создании холдинга со штаб-квартирой в Москве
22 мая
КАМАЗ и МАЗ ведут переговоры о создании холдинга со штаб-квартирой в Москве
В КАМАЗе подтвердили переговоры с белорусским...

КАМАЗ и МАЗ ведут переговоры о создании холдинга со штаб-квартирой в Москве

В КАМАЗе подтвердили переговоры с белорусским МАЗом об унификации компонентов

Руководство производителя грузовых автомобилей и дизельных двигателей КАМАЗ обсуждает варианты сотрудничества с ведущим предприятием Белоруссии по производству тяжелых коммерческих автомобилей МАЗ. Информацию о переговорах ресурсу «БИЗНЕС Online» подтвердил руководитель пресс-службы российского автогиганта Олег Афанасьев.

Стороны обсуждают использование в грузовиках общих компонентов российского и белорусского производства, в частности, на повестке стоит вопрос о разработке единых агрегатов трансмиссий.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ
«Переговоры еще идут. Мы всегда выступали за интеграцию в области компонентов с белорусскими производителями и часть компонентов уже давно там закупаем. Унификация компонентов с МАЗом повысит рентабельность производства компонентов за счет масштабов и будет влиять на стоимость грузовиков обоих производителей», – уточнили в пресс-службе КАМАЗа.

Еще два китайских кроссовера нашей сборки: как едут? Сколько стоят? Какой круче?

Отмечается, что делегация из представителей Белоруссии посетила несколько предприятий Закамья. В рамках этого визита прошло X заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству между Белоруссией и Татарстаном. В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик, а также чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой и др.

Напомним, два года назад ведущие предприятия в сегменте машиностроения двух стран выразили намерения интегрировать общие усилия в сфере производства автомобилей с использованием беспилотных и интеллектуальных систем и в других направлениях. Сотрудничество в этой сфере обсуждалось еще 13 лет назад – речь шла о создании холдинга «Росбелавто» со штаб-квартирой в Москве. Но сделка так и не состоялась, последнее заседание по этому вопросу состоялось в 2014 году.

Источник: БИЗНЕС Online

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Количество просмотров 2
22.05.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0