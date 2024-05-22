Гонку Гран-при в Монако посвятят бразильскому гонщику Формулы-1 Айртону Сенне

Команда McLaren Формулы-1 почтила память Айртона Сенны болидом в особой ливрее

Британская гоночная команда McLaren Чемпионата Формула-1 разработала специальную окраску для гоночных болидов MCL38 и суперкара McLaren Senna. Таким образом британцы почтили память легендарного пилота Айртона Сенны, погибшего 30 лет назад. На этих машинах Ландо Норрис и Оскар Пиастри будут выступать в Монако.

В оформлении машин сочетаются яркие желтый, зеленый и синий цвета, именно эта гамма знакома всему мировому автоспорту более 40 лет – в шлеме таких цветов выступал знаменитый бразильский гонщик. Дизайн разработан совместно с компанией Senna Brand и партнерами команды.

Гоночный болид MCL38 и суперкар McLaren Senna в памятной ливрее

Символично и то, что эти гоночные болиды будут выступать в Монако – там Сенна шесть раз поднимался на пьедестал по итогам Гран-при. Пилоты британской команды и сотрудники тоже в этот уик-энд наденут особую версию униформы, а болельщики смогут приобрести на память сувенирную продукцию, выпущенную ограниченной серией и посвященную Айртону Сенне.

«Этой версией оформления машин McLaren мы с гордостью отмечаем выдающиеся достижения Айртона Сенны. Он остается одним из величайших героев Формулы 1 и одним из самых успешных гонщиков McLaren. Его значение для McLaren огромно, и не только благодаря его спортивным результатам – память о нем и его наследие всегда с нами», – рассказал СМИ исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун.

Напомним, бразильский гонщик Формулы 1 Айртон Сенна выступал в составе команды McLaren в период с 1988 по 1993 годы. На его счету 35 побед в Гран-при, у пилота три чемпионских титула. Во время гонки на Гран-при Сан-Марино 1 мая 1994 года 34-летний гонщик погиб в аварии.

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Источник: f1news.ru