Многодетные семьи по достоинству оценят этот внедорожник

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Toyota намерена разработать очень мощный внедорожник для линейки Gazoo Racing

Японский автопроизводитель намерен расширить линейку спортивных автомобилей Gazoo Racing мощнейшим внедорожником. Об этом в интервью СМИ рассказал руководитель GR Томоя Такахаши.

«В будущем, с моей точки зрения, нам нужен SUV от GR. Некоторые люди могут использовать только внедорожники, потому что у них есть семья или им нужно больше пространства», – подчеркнул глава компании.
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Такахаши уклонился от ответа относительно того, какая именно модель получит обозначение GR, но не исключено, что это будет один из более крупных внедорожников. Самыми подходящими кандидатами являются Land Cruiser – LC 250/Prado (он продается на американском рынке), или крупный LC300 – его реализуют в других странах.

Вполне вероятно, что выбор падет на GR RAV4. По словам Такахаши, из-за ограниченных ресурсов и отсутствия возможности запустить сразу несколько продуктов в течение короткого периода Gazoo Racing очень важно выбрать подходящую модель для дальнейшего расширения. В настоящее время Yaris, Corolla, 86 и Supra предлагаются в версии GR.

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Тот факт, что Toyota так долго приходила к решению о необходимости внедорожника в линейке GR, вызывает удивление. Потому что другие производители последние несколько лет выводят на рынок спортивные версии своих больших моделей. Например, Volkswagen и его T-Roc R, Tiguan R и Touareg R, а также Hyundai и Kia с их Ioniq 5 N и EV6 GT соответственно.

Источник: CarExpert

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
22.05.2024
Фото:Unsplash
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