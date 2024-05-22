Многодетные семьи по достоинству оценят этот внедорожник

Toyota намерена разработать очень мощный внедорожник для линейки Gazoo Racing

Японский автопроизводитель намерен расширить линейку спортивных автомобилей Gazoo Racing мощнейшим внедорожником. Об этом в интервью СМИ рассказал руководитель GR Томоя Такахаши.

«В будущем, с моей точки зрения, нам нужен SUV от GR. Некоторые люди могут использовать только внедорожники, потому что у них есть семья или им нужно больше пространства», – подчеркнул глава компании.

Такахаши уклонился от ответа относительно того, какая именно модель получит обозначение GR, но не исключено, что это будет один из более крупных внедорожников. Самыми подходящими кандидатами являются Land Cruiser – LC 250/Prado (он продается на американском рынке), или крупный LC300 – его реализуют в других странах.

Вполне вероятно, что выбор падет на GR RAV4. По словам Такахаши, из-за ограниченных ресурсов и отсутствия возможности запустить сразу несколько продуктов в течение короткого периода Gazoo Racing очень важно выбрать подходящую модель для дальнейшего расширения. В настоящее время Yaris, Corolla, 86 и Supra предлагаются в версии GR.

Тот факт, что Toyota так долго приходила к решению о необходимости внедорожника в линейке GR, вызывает удивление. Потому что другие производители последние несколько лет выводят на рынок спортивные версии своих больших моделей. Например, Volkswagen и его T-Roc R, Tiguan R и Touareg R, а также Hyundai и Kia с их Ioniq 5 N и EV6 GT соответственно.

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Источник: CarExpert