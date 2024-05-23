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После ареста Тимура Иванова его сожительница оформила автомобили на других лиц
23 мая
После ареста Тимура Иванова его сожительница оформила автомобили на других лиц
Автомобили сожительницы замглавы МО Иванова...

После ареста Тимура Иванова его сожительница оформила автомобили на других лиц

Автомобили сожительницы замглавы МО Иванова переоформлены на других владельцев

Согласно базе данных, сожительница арестованного по делу о взяточничестве замминистра обороны Тимура Иванова переоформила автомобили Mercedes и MINI Cooper на других владельцев.

Речь идет о телеведущей Марии Китаевой, с которой, по словам адвоката замминистра, у него «общее хозяйство, живут одной семьей». В декларациях о доходах Китаевой значился автомобиль MINI Cooper S, по сведениям ГИБДД, женщина владела им больше 20 лет, но 18 мая текущего года машину переоформили на другого собственника. Стоимость такой модели 2003 года выпуска оценивается примерно в полмиллиона рублей.

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Также в открытых базах данных значится Mercedes-Benz CLS 2021 года выпуска, данные владельца полиса совпадают с инициалами и датой рождения Китаевой. К тому же на одном из ресурсов появилось объявление о продаже автомобиля, продавец установил за него цену 7 842 600 рублей.

Согласно информации ГИБДД и баз Авто.ру и Avtoface, с 14 мая в качестве владельца иномарки значится уже другой человек. При этом действие прежнего страхового полиса прекращено.

Напомним, арестованный Тимур Иванов курировал в Минобороны РФ работу военно-строительного комплекса. Его обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере, сам замминистра вину не признает.

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Источник: РИА Новости

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За РулемСветлана Тарасенко
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