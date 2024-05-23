В 2026 году увидит свет первый водородный 775-сильный суперкар

В 2026 году Hyundai впервые в мире выпустит водородный суперкар N Vision 74

Hyundai Motor Group намерен выпустить в 2026 году первый в мире водородный суперкар – N Vision 74. Южнокорейские СМИ пишут, что мощность новинки составит более 775 л. с., а партию выпустят ограниченной серией в 200 экземпляров.

Поставщики уже получили от Hyundai спецификации для различных компонентов, выпуск тестового автомобиля планируется начать в августе текущего года, а производство серии планируют начать в июне 2026 года.

Hyundai N Vision 74

В силовой установке N Vision 74 объединят водородный топливный элемент с высокопроизводительным двигателем – он обеспечит мощность не менее 775 л. с., привод задний. Отмечается, что до первой «сотни» автомобиль будет разгоняться всего за 3 секунды.

Дизайн автомобиля будет современным видением линий Hyundai Pony Coupe 1974 года. Автомобиль будет представлять собой купе с двумя дверями типа «крыло чайки», такой дизайн обеспечит суперкару современный вид, и при этом сохранит традиционные линии Hyundai.

Hyundai N Vision 74

Ожидается, что 200 автомобилей N74 производитель выпустит в течение двух лет, в экспертном сообществе предполагают, что цена автомобиля составит порядка 375 тысяч долларов (примерно 33,8 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

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Источник: hankyung.com