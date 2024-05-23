#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Минэнерго рассказали, почему решили возобновить экспорт бензина
23 мая
В Минэнерго рассказали, почему решили возобновить экспорт бензина
Минэнерго: возобновление экспорта бензина...
Hyundai N Vision 74
23 мая
В 2026 году увидит свет первый водородный 775-сильный суперкар
В 2026 году Hyundai впервые в мире выпустит...
После ареста Тимура Иванова его сожительница оформила автомобили на других лиц
23 мая
После ареста Тимура Иванова его сожительница оформила автомобили на других лиц
Автомобили сожительницы замглавы МО Иванова...

В 2026 году увидит свет первый водородный 775-сильный суперкар

В 2026 году Hyundai впервые в мире выпустит водородный суперкар N Vision 74

Hyundai Motor Group намерен выпустить в 2026 году первый в мире водородный суперкар – N Vision 74. Южнокорейские СМИ пишут, что мощность новинки составит более 775 л. с., а партию выпустят ограниченной серией в 200 экземпляров.

Поставщики уже получили от Hyundai спецификации для различных компонентов, выпуск тестового автомобиля планируется начать в августе текущего года, а производство серии планируют начать в июне 2026 года.

Hyundai N Vision 74
Hyundai N Vision 74
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Новая Волга все-таки будет: седан и два кроссовера

В силовой установке N Vision 74 объединят водородный топливный элемент с высокопроизводительным двигателем – он обеспечит мощность не менее 775 л. с., привод задний. Отмечается, что до первой «сотни» автомобиль будет разгоняться всего за 3 секунды.

Дизайн автомобиля будет современным видением линий Hyundai Pony Coupe 1974 года. Автомобиль будет представлять собой купе с двумя дверями типа «крыло чайки», такой дизайн обеспечит суперкару современный вид, и при этом сохранит традиционные линии Hyundai.

Hyundai N Vision 74
Hyundai N Vision 74

Ожидается, что 200 автомобилей N74 производитель выпустит в течение двух лет, в экспертном сообществе предполагают, что цена автомобиля составит порядка 375 тысяч долларов (примерно 33,8 млн рублей по курсу, актуальному на момент публикации).

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: hankyung.com

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Hyundai Motor Group
Количество просмотров 1
23.05.2024
Фото:Hyundai Motor Group
Поделиться:
Оцените материал:
0