Владельцам этих машин нужно приехать в сервисный центр для устранения дефекта

Lamborghini отзовет более 2000 внедорожников Urus из-за дефекта с замком капота

Итальянский производитель спортивных автомобилей премиум-класса Lamborghini анонсировал отзыв более двух тысяч машин. Отзывная кампания затронет модели Urus Performante и Urus S, произведенные в период с 2023 по 2024 годы.

Всего будет отозвано 2133 автомобиля, в руководстве компании объяснили свое решение обнаруженным дефектом, хотя, по оценкам специалистов, он присутствует только в 2% случаев. Речь идет о том, что во время движения в автомобиле может открыться или даже оторваться капот. Причиной дефекта называют нарушение поставщиком производственного процесса при креплении заклепок на замок капота автомобиля.

Lamborghini Urus

По мнению специалистов, на скорости свыше 150 км/час из-за этого могут образоваться небольшие зазоры между капотом и передним бампером. Увеличенный воздушный поток способен перегрузить механизм замка, и он выйдет из строя. Капот при этом может откинуться назад, закрыть вид водителю и повредить лобовое стекло. Более того, капот может и вовсе оторваться, создавая опасность для других участников дорожного движения.

Интерьер Lamborghini Urus

Впервые о проблеме в Lamborghini узнали в августе прошлого года – тогда компания получила первые гарантийные требования. После того, как в феврале 2024 года у одного из автомобилей Urus в Индонезии на высокой скорости оторвался капот, руководство компании инициировало расследование.

Теперь всех владельцев указанных моделей Lamborghini уведомят о том, что им нужно предоставить машину в дилерский центр для осмотра и устранения проблемы.

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Источник speedme.ru