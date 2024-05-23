Владельцам этих машин нужно приехать в сервисный центр для устранения дефекта
Итальянский производитель спортивных автомобилей премиум-класса Lamborghini анонсировал отзыв более двух тысяч машин. Отзывная кампания затронет модели Urus Performante и Urus S, произведенные в период с 2023 по 2024 годы.
Всего будет отозвано 2133 автомобиля, в руководстве компании объяснили свое решение обнаруженным дефектом, хотя, по оценкам специалистов, он присутствует только в 2% случаев. Речь идет о том, что во время движения в автомобиле может открыться или даже оторваться капот. Причиной дефекта называют нарушение поставщиком производственного процесса при креплении заклепок на замок капота автомобиля.
По мнению специалистов, на скорости свыше 150 км/час из-за этого могут образоваться небольшие зазоры между капотом и передним бампером. Увеличенный воздушный поток способен перегрузить механизм замка, и он выйдет из строя. Капот при этом может откинуться назад, закрыть вид водителю и повредить лобовое стекло. Более того, капот может и вовсе оторваться, создавая опасность для других участников дорожного движения.
Впервые о проблеме в Lamborghini узнали в августе прошлого года – тогда компания получила первые гарантийные требования. После того, как в феврале 2024 года у одного из автомобилей Urus в Индонезии на высокой скорости оторвался капот, руководство компании инициировало расследование.
Теперь всех владельцев указанных моделей Lamborghini уведомят о том, что им нужно предоставить машину в дилерский центр для осмотра и устранения проблемы.
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Источник speedme.ru