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Владельцам этих машин нужно приехать в сервисный центр для устранения дефекта

Lamborghini отзовет более 2000 внедорожников Urus из-за дефекта с замком капота

Итальянский производитель спортивных автомобилей премиум-класса Lamborghini анонсировал отзыв более двух тысяч машин. Отзывная кампания затронет модели Urus Performante и Urus S, произведенные в период с 2023 по 2024 годы.

Всего будет отозвано 2133 автомобиля, в руководстве компании объяснили свое решение обнаруженным дефектом, хотя, по оценкам специалистов, он присутствует только в 2% случаев. Речь идет о том, что во время движения в автомобиле может открыться или даже оторваться капот. Причиной дефекта называют нарушение поставщиком производственного процесса при креплении заклепок на замок капота автомобиля.

Lamborghini Urus
Lamborghini Urus
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Масло в моторе выше уровня? Это говорит о серьезной проблеме

По мнению специалистов, на скорости свыше 150 км/час из-за этого могут образоваться небольшие зазоры между капотом и передним бампером. Увеличенный воздушный поток способен перегрузить механизм замка, и он выйдет из строя. Капот при этом может откинуться назад, закрыть вид водителю и повредить лобовое стекло. Более того, капот может и вовсе оторваться, создавая опасность для других участников дорожного движения.

Интерьер Lamborghini Urus
Интерьер Lamborghini Urus

Впервые о проблеме в Lamborghini узнали в августе прошлого года – тогда компания получила первые гарантийные требования. После того, как в феврале 2024 года у одного из автомобилей Urus в Индонезии на высокой скорости оторвался капот, руководство компании инициировало расследование.

Теперь всех владельцев указанных моделей Lamborghini уведомят о том, что им нужно предоставить машину в дилерский центр для осмотра и устранения проблемы.

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Источник speedme.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Lamborghini
Количество просмотров 1
23.05.2024
Фото:Lamborghini
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