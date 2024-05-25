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Руль сверкает стразами? Снимите все наклейки немедленно

NHTSA: наклейки на руль со стразами могут представлять опасность для здоровья

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) вновь предупреждает потребителей о рисках использования наклеек на рулевое колесо.

Это предупреждение появилось после случая, когда водитель во время аварии получил серьезные травмы из-за декоративной эмблемы. При срабатывании подушки безопасности два куска металлической наклейки со стразами попали ему в лицо и шею.

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NHTSA известно еще как минимум об одном случае, когда водитель получил тяжелую травму из-за наклейки на рулевом колесе. В том инциденте водитель потерял зрение на один глаз, когда украшенная стразами наклейка оторвалась и ударила его в лицо.

Эти наклейки, изготовленные из металла или пластика и покрытые стразами или другими блестящими украшениями, приклеиваются к логотипу автомобиля в центре рулевого колеса. При аварии сила срабатывания подушки безопасности может превратить их в снаряды и привести к серьезным травмам.

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В отличие от фирменных эмблем, надежно прикрепленных к рулевому колесу автомобиля, эти наклейки могут легко сместиться при срабатывании подушки безопасности. Любые изменения или модификации подушки безопасности или ее покрытия могут также привести к неисправности.

NHTSA настоятельно рекомендует потребителям избегать покупки наклеек на рулевое колесо для всех марок и моделей автомобилей. Также следует удалить любые подобные наклейки, если они уже нанесены на рулевые колеса.

Источник: NHTSA

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
25.05.2024
Фото:Unsplash
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